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SON DAKİKA | Ahbap Derneği operasyonunda 5.dalga! 20 ilde 53 gözaltı

Son dakika haberi: Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonu düzenlendi. 20 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli için gözaltı kararı verilirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tek seferde 500 milyon TL çekimler olduğu ve kasadan toplamda 4,2 milyar TL çıkış olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Ahbap Derneği operasyonunda 5.dalga! 20 ilde 53 gözaltı
Devrim Karadağ

Son dakika: Söz konusu Ahbap Derneği operasyonuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ahbap Derneği'nde; 6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği tespit edildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle;

"6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.

5’İNCİ DALGA OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.

TEK SEFERDE 500 MİLYON TL

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve tek seferde 500 milyon TL çekimler olduğu ve kasadan toplamda 4,2 milyar TL çıkış olduğu anlaşıldı.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

20 İLDE OPERASYON, 53 GÖZALTI

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.

DEPOLARDA BEKLETMİŞLER

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 5. Dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler:

1.Ahmet KAPTAN
2.Ali Suat TALAŞ
3.Ardıl Fırat YANBAK
4.Aytaç AĞADAĞ
5.Aziz Tunç BATM
6.Bayram CİNOĞLU
7.Bülent ÇEÇEN
8.Çağlar GÖKTAŞ
9.Cem ALTIN
10.Cemil YEŞİL
11.Cengiz KARA
12.Ceyhun ÇETİN
13.Dilek TOKDEMİR
14.Emre YILDIRIM
15.Enes Can TEKİN
16.Fatma Şahin İŞLER
17.Feriha ÇETİN SEVİNÇ
18.Hasan KURŞUNOĞLU
19.Hüseyin TEKİN
20.İbrahim ŞENEL
21.İbrahim Talha ALKAN
22.İsmail Tugay GÜZEL
23.İsmail Ulaş BARDAKÇI
24.Kadem Berker YAŞAR
25.Kadir YARALI
26.Kamil ZEYTİNCİ
27.Mehmet KARAKAYA
28.Mehmet ZEYTİNCİ
29.Mesut ALKAN
30.Mevlüt SARIBAŞ
31.Muhammed Caner BAHADIR
32.Murat KORAN
33.Niyazi ŞİMŞEK
34.Nurican OKTAY
35.Rahim YURT
36.Rahmi AKGÜN
37.Recep ŞARLAK
38.Rıdvan DEMİR
39.Selami DEMİR
40.Selçuk ASLAN
41.Senar BAHADIR
42.Serdar BİLECEN

  1. Songül TOSUN
    44.Şefik FERMANOĞLU
    45.Şerafettin TEKİN
    46.Tarık ALTUN
    47.Timur ÖZDEMİR
    48.Tuncer ŞİMŞEK
    49.Ünal IRMAK
    50.Vedat DEMİR
    51.Yasin MİNTAŞ
    52.Yasin TOZLU
    53.Yusuf Esat ERİŞGEN

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Ahbap Derneği son dakika Akın Gürlek
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