SON DAKİKA | Ahbap Derneği operasyonunda 5.dalga! 20 ilde 53 gözaltı

Son dakika: Söz konusu Ahbap Derneği operasyonuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ahbap Derneği'nde; 6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği tespit edildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle;

"6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.

5’İNCİ DALGA OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.

TEK SEFERDE 500 MİLYON TL

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve tek seferde 500 milyon TL çekimler olduğu ve kasadan toplamda 4,2 milyar TL çıkış olduğu anlaşıldı.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

20 İLDE OPERASYON, 53 GÖZALTI

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.

DEPOLARDA BEKLETMİŞLER

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 5. Dalga operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler:

1.Ahmet KAPTAN

2.Ali Suat TALAŞ

3.Ardıl Fırat YANBAK

4.Aytaç AĞADAĞ

5.Aziz Tunç BATM

6.Bayram CİNOĞLU

7.Bülent ÇEÇEN

8.Çağlar GÖKTAŞ

9.Cem ALTIN

10.Cemil YEŞİL

11.Cengiz KARA

12.Ceyhun ÇETİN

13.Dilek TOKDEMİR

14.Emre YILDIRIM

15.Enes Can TEKİN

16.Fatma Şahin İŞLER

17.Feriha ÇETİN SEVİNÇ

18.Hasan KURŞUNOĞLU

19.Hüseyin TEKİN

20.İbrahim ŞENEL

21.İbrahim Talha ALKAN

22.İsmail Tugay GÜZEL

23.İsmail Ulaş BARDAKÇI

24.Kadem Berker YAŞAR

25.Kadir YARALI

26.Kamil ZEYTİNCİ

27.Mehmet KARAKAYA

28.Mehmet ZEYTİNCİ

29.Mesut ALKAN

30.Mevlüt SARIBAŞ

31.Muhammed Caner BAHADIR

32.Murat KORAN

33.Niyazi ŞİMŞEK

34.Nurican OKTAY

35.Rahim YURT

36.Rahmi AKGÜN

37.Recep ŞARLAK

38.Rıdvan DEMİR

39.Selami DEMİR

40.Selçuk ASLAN

41.Senar BAHADIR

42.Serdar BİLECEN