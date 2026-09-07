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10 milyon euroluk haraç talebi reddedilince ev ve iş yerlerini kurşunladılar! Esnafın kapısına 'ölüm lokması' gönderdiler

Şapkalılar adlı suç örgütü esnaf iki kardeşi ve ailesini hedef aldı. Kardeşlerden 10 milyon euro haraç isteyen örgütün üyeleri, haraç talebi reddedilince, kardeşlere ve aile bireylerine ait ev ve iş yerlerini kurşunladı. Örgüt daha sonra hayatta olan iş insanının mağazasının önüne 'Merhum lokması' aracı göndererek tehditlerine devam etti. İşte tüm detaylar...

10 milyon euroluk haraç talebi reddedilince ev ve iş yerlerini kurşunladılar! Esnafın kapısına 'ölüm lokması' gönderdiler
Melih Kadir Yılmaz

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, "Şapkalılar" isimli örgüt üyelerinin, Nişantaşı'nda işletmesi olan B.V. ve S.V.'yi hedef aldığı ortaya çıktı.

KARDEŞLERDEN BİRİNE ULAŞTI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, örgütün yöneticisi olduğu aktarılan V.R.A., yurt dışına kayıtlı bir hat üzerinden kardeşlerden S.V.'ye ulaştı.

"SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİN"

Bahsi geçen görüşmede V.R.A.'nın, iş insanını "Sokağın hakkını vereceksin" sözleriyle tehdit ettiği ve haraç istediği belirtildi. 10 milyon euroluk haraç talebi kabul görmeyen suç örgütü bu kez sistematik bir şekilde harekete geçti.

10 MİLYON EUROLUK HARAÇ TALEBİNE BOYUN EĞMEYİNCE HEDEF ALINDILAR

10 milyon euroluk haraç talebine boyun eğmeyen kardeşler ve aile fertleri hedef alındı. B.V.'ye ait iş yeri, S.V.'nin eniştesi C.D.'nin park halindeki jipi, S.V.'nin ortaklığı bulunan Beşiktaş'taki bir ocakbaşı ve S.V.'nin dayısı Y.D.'nin ikamet ettiği eve kurşunlu saldırılar düzenlendi.

LOKMA ARACI GÖNDERİLDİ: "S.V.'NİN RUHUNA FATİHA"

Kurşunlama ile yetinmeyen örgüt üyeleri psikolojik baskı da uyguladı. Buna göre 12 Ocak 2026'da Nişantaşı'ndaki mağazanın önüne elektronik tabelasında 'Merhum S.V.'nin Ruhuna Fatiha' yazılı bir lokma aracı gönderildi.

"SEN LOKMANI YE"

Durumu fark eden mağaza çalışanının ise araca yaklaşarak dağıtımın kimin adına yapıldığını sorduğu belirtildi. Bunun üzerine telefondaki V.R.A.'nın 'Sen lokmanı ye ne yapacaksın kim olduğunu' yanıtını verdiği kayıtlarda yer aldı.

Öte yandan konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yürütülen adli süreç kapsamında V.R.A., D.A., E.K. ile suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen A.T. hakkında hazırlanan iddianameyle birlikte dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nişantaşı haraç
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