Akılalmaz dolandırıcılık! Batan gemide kaybolan Demir kardeşlerin adını kullandılar

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor.

IBAN PAYLAŞIP PARA TOPLAMIŞLAR

Ağabey ve kardeşin acısıyla zor günler geçiren aile ikinci şoku Demir kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Demir ailesi, kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğu söylenerek IBAN numarası paylaşan kimliği belirsiz şahısların yardım topladığını iddia etti.

AĞABEYDEN AÇIKLAMA GELDİ! VATANDAŞLARA UYARI

Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda" diyerek yardım paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

"İNSANLARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kardeşlerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapıldığını iddia eden Halil Demir, "Benim kardeşlerim Mahmut ve Mustafa Demir adına IBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuz söylenerek insanları kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

"KİMSENİN PARASINA İHTİYACIMIZ YOK, ÇOK ŞÜKÜR DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

Halil Demir açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda. Akrabalarımız ve köylülerimiz bizim yanımızda.

"KARDEŞLERİMİ BÖYLE KÖTÜ ŞEYLERE BULAŞTIRMAYIN"

Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın. Daha kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmeden insanların iyi niyetlerini kullanarak IBAN paylaşıyorlar. Kimseye itibar etmeyin ve kimseye para göndermeyin, kardeşlerimi böyle kötü şeylere bulaştırmayın. Yetkililerden bunu yapan şahısların bulunmasını istiyorum"

"DAHA CENAZEMİZİ ALMAMIŞIZ, DOLANDIRICILAR PARA TOPLUYOR"

Kayıp kardeşlerin isimlerinin kullanılarak yardım toplandığını anlatan İbrahim Demir, "Mahmut ve Mustafa Demir adına yardım talep ediliyor. Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır