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Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada

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Adıyaman'da sevgilisi tarafından darbedilen bir kadına yardım etmek isteyen U.Y., saldırgan tarafından bıçaklandı. Yaralanan talihsiz adam kanlar içerisinde yerde kalırken şüpheli yakalandı. Yaşanan olay kameralara yansıdı

Olay akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli sevgilisini darbetmeye çalıştığı esnada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. Araya girmek isteyen U.Y. ismi öğrenilemeyen saldırgan tarafından bıçaklandı.

Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada 1

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

Kanlar içinde kalan U.Y.’yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önlem alınırken, sağlık görevlileri tarafından U.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan U.Y.’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, kaçan U.K.'yi yakaladı.

Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli U.K., adliyeye sevk edildi.
Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada 3

Yaşanan bıçaklanma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada 4

Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada 5

Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman darp
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