HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rusya'da vurulup Şile'ye sürüklenmişti! O geminin içi ilk kez görüntülendi: "Barut kokuyor"

İçerik devam ediyor

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradıktan sonra Karadeniz'de sürüklenmeye başlayan 108 metre uzunluğundaki OMSKIY-107 isimli Rusya bayraklı kargo gemisi Şile'deki Alacalı Sahili açıklarında karaya oturmuştu. O geminin içi ilk kez görüntülendi. Mürettebatının terk ettiği geminin içindeki tahribat görenleri hayrete düşürdü. İşte film sahnelerini aratmayan o anlar!

Geminin saldırı sonrasında adeta savaş alanına dönen iç bölümlerine giren içerik üreticileri Mustafa Kurt ile İbrahim Koyuncu, yanmış kaptan köşkü, parçalanmış ekipmanlar ve ağır hasarı görüntülerken, gemide hala barut kokusu olduğunu ifade etti. Daha önce yalnızca dışarıdan ve havadan görüntülenen geminin içindeki hasarın boyutu, yeni görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, kumanda panelinin parçalandığı, camların kırıldığı ve iç bölümde çok sayıda ekipmanın yüksek ısı nedeniyle zarar gördüğü görülüyor. Geminin bazı bölümlerinde ise büyük açıklıklar ve parçalanmış metal aksam dikkat çekiyor.

Rusya da vurulup Şile ye sürüklenmişti! O geminin içi ilk kez görüntülendi: "Barut kokuyor" 1

GEMİNİN İÇİNE GİRDİLER, SALDIRININ İZLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemiyi karadan fark eden Mustafa Kurt ve İbrahim Koyuncu, merak ederek yüzerek gemiye çıktı. Geminin kıyıdan göründüğünden çok daha uzakta olduğunu belirten Kurt, gemiye girdikten sonra içeride yaklaşık 15 dakika kaldıklarını söyledi. Geminin içerisine girdiklerinde karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını anlatan Kurt, "İçerisi gerçekten çok korkunçtu. Her yer yanmış ve parçalanmıştı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde özellikle kaptan köşkü ve geminin yaşam alanlarında yangının etkisi açık şekilde görülürken, bazı bölümlerde metal parçaların dahi yüksek sıcaklıktan zarar gördüğü görülüyor.

Rusya da vurulup Şile ye sürüklenmişti! O geminin içi ilk kez görüntülendi: "Barut kokuyor" 2

"İÇERİDE BARUT KOKUSU VARDI"

Mustafa Kurt, geminin içerisinde saldırıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri bazı parçalar gördüklerini, ancak o anda bunların ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Kurt, daha sonra bunların saldırıda kullanılan mühimmat ya da insansız hava aracı parçaları olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Kurt ayrıca geminin içerisinde hala barut kokusu bulunduğunu söyledi.

Rusya da vurulup Şile ye sürüklenmişti! O geminin içi ilk kez görüntülendi: "Barut kokuyor" 3

SALDIRININ İZİ GEMİNİN GÖVDESİNDEKİ BÜYÜK AÇIKLIKTA

Görüntülerde geminin üst yapısında ve hasar alan bölümünde dikkat çeken büyük açıklık da görülüyor. Geminin saldırıdan en fazla etkilenen bölümünde adeta büyük bir boşluk oluştuğu görülürken, geminin diğer bölümlerinin ise görece daha sağlam kaldığı dikkat çekiyor. Kurt, saldırının gerçekleştiğini düşündükleri noktaya ilişkin görüntülerde görülen hasarın boyutuna dikkat çekerek, geminin özellikle bu bölümünün ağır darbe aldığını ifade etti. Dışarıdan bakıldığında geminin gövdesinin önemli bölümünün hâlâ ayakta olduğu görülürken, üst yapıda ise yangın ve parçalanmanın izleri belirgin şekilde görülüyor.

Rusya da vurulup Şile ye sürüklenmişti! O geminin içi ilk kez görüntülendi: "Barut kokuyor" 4

MÜRETTABAT GEMİYİ TERK ETTİ, GEMİ HAFTALARCA SÜRÜKLENDİ

Rusya bayraklı OMSKIY-107'nin Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradığı, ardından mürettebatın cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği ve geminin kontrolsüz şekilde sürüklenerek Şile Alacalı Sahili'ne ulaştığı bildirilmişti.

Rusya da vurulup Şile ye sürüklenmişti! O geminin içi ilk kez görüntülendi: "Barut kokuyor" 5

"ÇOK TEHLİKELİ BİR DENEYİMDİ, KİMSE DENEMESİN"

Gemiyi görüntüleyen Mustafa Kurt ise yaşadıkları olayın tehlikesine özellikle dikkat çekti. Yaklaşık 10 yıldır rooftop alanında spor yaptığını ve keşif ruhuna sahip olduğunu belirten Kurt, buna rağmen geminin içerisinde ve sonrasında ciddi şekilde zorlandığını söyledi. Kurt, gemiden indikten sonra bu kez denizde rip akıntısına yakalandıklarını ve kıyıya ulaşmalarının uzun sürdüğünü ifade ederek, yaşadıkları deneyimin son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Kurt, "Ben tecrübeli olmama rağmen zorlandım. Sakın kimse bunu denemesin" diye konuştu. Daha önce havadan görüntülenen geminin yalnızca yanmış kaptan köşkü dikkat çekerken, bu özel görüntülerle birlikte OMSKİY-107'nin içindeki ağır tahribat ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde görüntülenmiş oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 milyon euroluk haraç talebi reddedilince ev ve iş yerlerini kurşunladılar! Esnafın kapısına 'ölüm lokması' gönderdiler10 milyon euroluk haraç talebi reddedilince ev ve iş yerlerini kurşunladılar! Esnafın kapısına 'ölüm lokması' gönderdiler
Dövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kameradaDövülen kadını kurtarmak istedi canından oluyordu! Dehşet anları kamerada

Anahtar Kelimeler:
Şile Rusya gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.