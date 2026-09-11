İstanbul'da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı!

Eylül ayının gelmesiyle Türkiye genelinde hava koşullarında mevsimsel değişimler hissedilmeye başladı. Gündüz saatlerinde yaz sıcaklıkları devam ederken akşamları serinleyen hava dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta ise özellikle İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de yağışlı hava etkisini gösterecek. İstanbul'da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

PAZAR AKŞAMINA DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin hafta sonunu genel olarak güzel bir havayla geçireceğini belirtti. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yaklaşık 30 derece civarında seyredeceğini ifade eden Şen, pazar akşamından itibaren yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

Şen, özellikle İstanbul'da hafta sonu dışarıda plan yapanların pazar akşamına kalmamaları ve dönüşlerini yağış ihtimaline göre ayarlamaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir hafta sonu tüm Türkiyede. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbulda. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 C. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşambaya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."

ÇARŞAMBAYA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Yağışla birlikte sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre İstanbul'da önümüzdeki haftanın başında sıcaklıklar 4-5 derece gerileyecek. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış görülürken, yurdun diğer kesimlerinde önümüzdeki hafta önemli bir yağış beklenmiyor.

MGM'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 31 derece

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 29 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 32 derece

Adana: Az bulutlu ve açık, 35 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, 32 derece

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 26 derece

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 25 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 26 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık