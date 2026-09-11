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İstanbul'da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı!

Eylül ayının başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde serin hava kendini hissettirmeye başlarken, gündüzleri yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da pazar akşamından itibaren yağışlı havanın etkili olacağını ve sıcaklıkların gelecek haftanın başında 4-5 derece düşeceğini açıkladı.

İstanbul'da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı!
Nilgün Arabacı

Eylül ayının gelmesiyle Türkiye genelinde hava koşullarında mevsimsel değişimler hissedilmeye başladı. Gündüz saatlerinde yaz sıcaklıkları devam ederken akşamları serinleyen hava dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta ise özellikle İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de yağışlı hava etkisini gösterecek. İstanbul'da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

İstanbul da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı! 1

PAZAR AKŞAMINA DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin hafta sonunu genel olarak güzel bir havayla geçireceğini belirtti. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yaklaşık 30 derece civarında seyredeceğini ifade eden Şen, pazar akşamından itibaren yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

İstanbul da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı! 2

Şen, özellikle İstanbul'da hafta sonu dışarıda plan yapanların pazar akşamına kalmamaları ve dönüşlerini yağış ihtimaline göre ayarlamaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir hafta sonu tüm Türkiyede. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbulda. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 C. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşambaya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."

İstanbul da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı! 3

ÇARŞAMBAYA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Yağışla birlikte sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor.

İstanbul da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı! 4

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre İstanbul'da önümüzdeki haftanın başında sıcaklıklar 4-5 derece gerileyecek. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış görülürken, yurdun diğer kesimlerinde önümüzdeki hafta önemli bir yağış beklenmiyor.

İstanbul da mevsim değişiyor: Orhan Şen tarih vererek uyardı! 5

MGM'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 31 derece
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 29 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 32 derece
Adana: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 32 derece
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 26 derece
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 25 derece
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 26 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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meteoroloji İstanbul sonbahar
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