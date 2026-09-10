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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de vatandaşlara hitabında "Bu birlik ve beraberlik içinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında seçim vurgusu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..." 1

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"Sevgili hemşehrilerim, sizleri Güneysu'da böyle bir güzel yaz akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gecemiz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun.

Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik ve beraberlik içerisinde Rabbim bize nice başarılar nasip etsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..." 2

SEÇİM AÇIKLAMASI: "İNANCIMI YENİLİYORUM"

Bu birlik ve beraberlik içinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Rize Recep Tayyip Erdoğan
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