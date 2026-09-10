Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir iş adamının iddiaya göre 2 erkek çocukla uygunsuz halde yakalandığı otelin ruhsatı iptal edilerek otel süresiz mühürlendi. Tutuklanan iş adamının, 2 akaryakıt istasyonu için ise imar mevzuatı gereği işlem yapılırken, ruhsat iptali için çalışma başlatıldı.

ŞEHRİN TANINAN İŞ İNSANLARINDAN

Olay, 7 Eylül'de Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla ihbar üzerine yakalandı. İş adamı Ş.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Skandal olayın ardından Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Ş.T'nin iddiaya göre 2 erkek çocukla uygunsuz halde yakalandığı otelin ruhsatı iptal edilerek, süresiz mühürlendi. İş adamı Ş.T'nin 2 akaryakıt istasyonu içinde imar mevzuatı gereği işlem yapılırken, ruhsat iptali için çalışma başlatıldı.

ÇOCUKLAR 2011 DOĞUMLU

Olayla ilgili yeni detayları paylaşan gazeteci Tekin Uğurlu, iki çocuğun da 2011 doğumlu olduğunu öne sürdü. Ş.T.'nin para karşılığında çocuklarla birlikte olduğu iddiasını dile getiren Uğurlu, polis baskını sırasında odada ne yaşandığı konusunda ise elinde kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti.

MİDE BULANDIRAN 'PARA' DETAYI

Ortaya atılan yeni iddialara göre Ş.T.'nin çocuklarla para karşılığında bir araya geldiği öne sürüldü. Ancak otel odasında yakalandıkları sırada herhangi bir cinsel eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Soruşturma kapsamında toplanan deliller, alınan örnekler ve ifadelerin olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılmasında belirleyici olması bekleniyor.