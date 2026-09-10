Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuştu? Açıklama geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün akşam bir araya geldi. Yavaş, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yavaş, görüşmeye ilişkin açıklama yaparak, “Kabulde, başta metro yatırımları olmak üzere, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

Yavaş, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını da anlattı. Nefes gazetesinde yer alan habere göre; siyaset konuşulmadığını söyleyen Yavaş, metro projelerinin, 600 milyonluk hazine tahvillerinin, 1.3 milyarlık kredi ve Yenimahalle’de yapılacak fuar ve kongre merkezi projesinin gündeme geldiğini ifade etti. Yavaş, satmak istedikleri iki araziye Çevre Bakanlığı’nın koyduğu şerhin kaldırılması için Erdoğan’dan destek istediğini söyledi.

CHP’den istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, “ABB Meclisi’nde iktidar grubu olarak CHP ve YENİ Parti birlikte hareket ediyoruz” dedi.

YENİ Parti lideri Özgür Özel de, “Mansur Yavaş’ın Erdoğan’la görüşmesinden haberim var. Birtakım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, “Bilginiz olsun” demişti. Talepten önce, böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı; haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir” diye konuştu.