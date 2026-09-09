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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ı kabul etti 1

MANSUR YAVAŞ'TAN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABB Başkanı Mansur Yavaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
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