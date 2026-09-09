iPhone 18 Pro ve ve Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo! İşte yeni Apple modelleri; iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo özellikleri

Bütün dünyanın merakla beklediği iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin tanıtımı yapıldı! 15 yıl sonra CEO değiştiren Apple, yeni CEO'su John Ternus ile #AppleEvent lansman sunumu ile yeni modelleri tanıttı.

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max bordo, koyu siyah, buzul mavisi ve gümüş renk opsiyonları ile satışa sunulacak.

APPLE KATLANABİLİR TELEFONU: iPHONE DUO

Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerini düzenlediği etkinlikte duyuruyor. Şirket bu yıl iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yanı sıra uzun süredir dile getirilen ve merakla beklenen Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo modelini de tanıttı. İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri ve Türkiye'deki satış fiyatına ilişkin detaylar...

İŞTE KATLANAN iPHONE MODELİ DUO'NUN TEKNİKK ÖZELLİKLERİ

Apple, daha önce Samsung ve Xiaomi'nin piyasa sürdüğü katlanabilir telefon modelini tanıttı! iPhone Duo teknolojiseverler arasında büyük hyecan yarattı. İşte Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun özellikleri;

iPhone Duo modeli, tıpkı son zamanlarda çıkan Galaxy Z Fold8 ve Xiaomi 18 Fold modellerinde olduğu gibi geleneksel yatay katlanabilir modellerden farklı olarak daha geniş ekranlı yatay katlanır bir tasarımla geliyor. Öyle ki cihazda 4:3 en-boy oranı mevcut. Kapalı hâldeyken 5,5 inç, açıkken ise 7,76 inç boyutta ekranları var. Her iki ekran da 120 Hz ProMotion yenileme hızı ve OLED panelle geliyor. Apple Pencil kalem desteği, mavi ve beyaz renk seçeneklerini de ekleyelim.

Açıldığında yaklaşık 4.5 mm kalınlığında olacak cihaz, dayanıklılığı artırmak ve bükülmeleri önlemek adına titanyum ve alüminyum hibrit bir gövde altyapısıyla üretildi. Ayrıca Apple, katlanma izini minimuma indirerek ortada herhangi bir iz kalmamasını sağlamayı başarıyor. Sektörde devrim yaratacak bu özellik, özel sıvı metal menteşeler ve esnekliği artıran optik berraklıktaki yapıştırıcılar ile başarılmış.

Katlanabilir iPhone, Apple’ın 2 nm sürecinde üretilen yeni nesil mobil işlemcisi A20 Pro’dan güç alıyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem performans hem verimlilik hem de yapay zekâ konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor. 12 GB RAM ve 256 GB’tan 2 TB’a kadar çıkan depolamayla gelecek. Cihazda ayrıca uydu üzerinden tam internet erişimi vaat eden ikinci nesil Apple üretimi C2 modem de var.

Kamera tarafında Apple, yan yana konumlanan 2 kamera kullanıyor ve telefoto lensi kasanın darlığı sebebiyle kaldırıyor. Bunlar 48 MP ana ve 48 MP ultra geniş olacak. Önde ise 12 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

Resmî pil kapasitesi açıklanmadı ancak gelişmiş performansın yanında cihazın pil ömrünü korumak adına 5.400 mAh ile 5.800 mAh aralığında çift hücreli bir batarya olduğu belirtiliyor. Ayrıca MagSafe kablosuz desteği de olacak. Kutudan iOS 27’yle çıkacağını belirtelim.

İŞTE İPHONE 18 VE İPHONE 18 PRO MAX

Apple, herkesin merakla beklediği iPhone lansmanını bugün resmen gerçekleştirdi. Etkinlikte uzun süredir beklenen yeni nesil iPhone’lar resmen tanıtıldı. Tabii ki en çok merak edilen ürün en güçlü ve normal tasarımlı en büyük iPhone olan iPhone 18 Pro Max’ti.

Peki iPhone 18 Pro Max modeli nasıl özelliklerle geliyor? Fiyatı ne kadar? Sizin için iPhone 18 Pro Max hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik. Dıştan çok şey değişmese de teknik tarafta büyük yenilikler var.

iPhone 18 Pro Max modeli, tasarımsal açıdan iPhone 17 Pro Max ile aynı görünüyor. Arkada soldan sağa uzanan kamera tasarımı devam ediyor. Önde ise küçük bir değişiklik var. Öyle ki telefon, önceki yıllara kıyasla biraz daha küçük bir Dinamik Ada ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Pro’daki yeni koyu kiraz rengini Pro Max’te de görüyoruz. Açık mavi, gümüş ve koyu gri de diğer renkler arasında. Telefonun 6,9 inçlik 120 Hz ProMotion yenileme hızına sahip OLED ekranla geldiğini belirtelim.

iPhone 18 Pro modeli, Apple’ın 2 nm sürecinde üretilen yeni nesil mobil işlemcisi A20 Pro’dan güç alıyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem performans hem verimlilik hem de yapay zekâ konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor. Performans gücünde %18, enerji verimliliğinde ise %30 artış sağlayacak. Ayrıca yeni C2 modeminin de dahil edildiğini göreceğiz. İşlemcinin 12 GB RAM ile ve 256 GB’tan 2 TB’a kadar çıkan depolamayla eşleştirilmesi bekleniyor.

Cihazda 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 48 MP telefoto kamera görüyoruz. Kamerada değişken diyafram açıklığı göreceğiz. Bu özellik, 48 MP olan ana kamerada karşımıza çıkacak. Kameranın lensinden geçen ışığın miktarını ayarlayabileceksiniz. Derinlik ve ön plandaki bir nesnenin ne kadar keskin göründüğü gibi konularda da daha fazla kontrol sahibi olacaksınız, düşük ışık fotoğrafları iyileşecek.

Yeni A20 işlemci ve C2 modemle birlikte pil ömrü de iyileştirildi. Resmî olarak açıklanmasa da pilinin 5300 mAh civarlarında olduğu belirtiliyor. Telefonun kutudan iOS 27 ile çıktığını da belirtelim.

İPHONE 18 PRO NELER SUNUYOR?

iPhone 18 Pro modeli, önceki nesil olan iPhone 17 ile birebir aynı tasarıma sahip. Arkada soldan sağa uzanan kamera kurulumunun bu yıl da devam ettiğini görüyoruz. Önde ise biraz daha küçük tasarlanan bir Dinamik Ada bizi karşılıyor. Cihazda 120 Hz ProMotion yenileme hızına sahip 6,3 inçlik OLED ekran var.

iPhone 18 Pro modeli, Apple’ın 2 nm sürecinde üretilen yeni nesil mobil işlemcisi A20 Pro’dan güç alıyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem performans hem verimlilik hem de yapay zekâ konusunda önemli iyileştirmeler sunuyor. Performans gücünde %18, enerji verimliliğinde ise %30 artış sağlayacak. Ayrıca yeni C2 modeminin de dahil edildiğini göreceğiz. İşlemcinin 12 GB RAM ile ve 256 GB’tan 2 TB’a kadar çıkan depolamayla eşleştirilmesi bekleniyor.



Kamera tarafında önemli yenilikler var. Cihazda 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş kamera ve 48 MP telefoto kamera görüyoruz. Kamerada değişken diyafram açıklığı göreceğiz. Bu özellik, 48 MP olan ana kamerada karşımıza çıkacak. Kameranın lensinden geçen ışığın miktarını ayarlayabileceksiniz. Derinlik ve ön plandaki bir nesnenin ne kadar keskin göründüğü gibi konularda da daha fazla kontrol sahibi olacaksınız, düşük ışık fotoğrafları iyileşecek.



Yeni A20 işlemci ve C2 modemle birlikte pil ömrü de iyileştirildi. Resmî olarak açıklanmasa da pilinin 5.288 mAh civarında olduğu ifade ediliyor. Önceki iPhone’lara kıyasla daha uzun süreler dayanabilecek. Telefonun kutudan iOS 27 ile çıkacağını, yapay zekâlı Siri gibi gelişmiş yapay özelliklerine direkt erişim sunacağını belirtelim.

APPLE WATCH

Yeni Apple Watch geliyor. Series 12 ve Ultra 4 tanıtılıyor. Apple Watch'ta yapılan fitness ve sağlık güncellemeleri aktarılıyor. Hazırlık olarak çevirebileceğimiz Readiness verisi de Apple Watch modellerine ekleniyor.

Apple Intelligence ile kişisel rehberlik özelliği de sunuluyor. Apple Intelligence ile birlikte sağlık uygulamasında detaylı bilgiler sunulacak. Yeni Sağlık uygulaması ilk etapta İngilizce olarak sunulacak. Audio Intelligence özelliği tanıtılıyor. Ses tanıma özelliği geliyor. Bu özellik ile birlikte alarm veya çocuk ağlaması gibi sesler tanımlanabilecek.



Dinleyip sesi transkript edecek. Toplantıları özetleyebilecek, not alabilecek. Bu özelliklere yeni Siri widget'ından ulaşılabilecek. Yine ilk etapta İngilizce sunulacak. Cihazlar, S11 çip ile geliyor.

Birçok saat arayüzü de mevcut olacak. Siyah, altın ve kahverengi renk seçeneklerine sahip olacak. Yeni Apple Watch kayışları da geliyor. 24 saate kadar pil ömrü olacak. Ultra ise 50 saate kadar kullanılabilecek. Series 12, 399 dolar, Ultra 4 ise 799 dolar olarak fiyatlandırılmış.

(Webtekno.com)