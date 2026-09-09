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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 11 Eylül'de mezarı açılacak

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 11 Eylül'de fethi kabir yapılması kararı verildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 11 Eylül'de mezarı açılacak

Alınan bilgiye göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül Cuma günü feth-i kabir işlemi yapılacak.

İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu nun 11 Eylül de mezarı açılacak 1

Alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler, ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri birlikte değerlendirilecek.

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu nun 11 Eylül de mezarı açılacak 2

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetmişti.

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaşif Kozinoğlu
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