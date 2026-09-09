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Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katleden eski polis Cemil Koç'un cezası belli oldu: Ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyülsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrenci Ayşe Tokyaz davasında karar belli oldu. Sanık Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katleden eski polis Cemil Koç'un cezası belli oldu: Ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Eski polis Cemil Koç (38) tarafından öldürülerek cesedi bavul içinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayeti davasında verilen hapis cezası belli oldu.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz ı katleden eski polis Cemil Koç un cezası belli oldu: Ağırlaştırılmış müebbet hapis! 1

AYŞE TOKYAZ'IN KATİLİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davada sanık Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet müebbet hapis Ayşe Tokyaz
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