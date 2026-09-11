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Şanlıurfa’da otomobil alevlere teslim oldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otopark içerisinde bulunan bir araçta yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’da otomobil alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Türkmeydanı Mahallesi 1176 sokakta bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark içerisinde park halinde bulunan 33 TY 071 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle duman yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde dumanın yoğunlaşması ve alevlerin çıkması üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangının büyümesinden endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, otopark içerisindeki araca müdahale ederek alevlerin çevrede bulunan diğer araçlara ve alanlara sıçramasını önlemek için çalışma başlattı. Araçtan yükselen yoğun duman çevrede kısa süreli paniğe neden olurken ekiplerin müdahalesi muhtemel bir tehlikenin büyümesini engelledi.

Yapılan çalışmaların ardından alevler tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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