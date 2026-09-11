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Siverek Cezaevi’nde korkutan yangın: 13 mahkum dumandan etkilendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan ceza infaz kurumundaki bir koğuşta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 13 mahkum hastanede tedavi altına alındı.

Siverek Cezaevi’nde korkutan yangın: 13 mahkum dumandan etkilendi

Olay, Siverek Ceza İnfaz Kurumu T2 Cezaevi’nde bulunan bir koğuşta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koğuşta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına cezaevi personeli tarafından müdahale edilirken, alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 13 mahkum, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Siverek Cezaevi’nde korkutan yangın: 13 mahkum dumandan etkilendi 1

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Siverek Cezaevi’nde korkutan yangın: 13 mahkum dumandan etkilendi 2

Siverek Cezaevi’nde korkutan yangın: 13 mahkum dumandan etkilendi 3


Kaynak: İHA

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yangın
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