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Iğdır'dan kahreden haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Iğdır'dan kahreden haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Iğdır dan kahreden haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı 1

Iğdır dan kahreden haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı 2

Iğdır dan kahreden haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı 3

Iğdır dan kahreden haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Iğdır
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