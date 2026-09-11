Iğdır'dan kahreden haber! Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesinde meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
11.09.2026 17:13
+
Yorum Yap
+
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum