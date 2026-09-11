Skandallarına bir yenisini ekledi: 'Türk ajanı' diyerek tutuklayacak! "Bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar"

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye karşılık nefret içerikli paylaşımları ile tepki toplayan Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Keinerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkesindeki Türklerin bir an önce Uganda'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

'TÜRK AJANI' DİYEREK TUTUKLAYACAK

Keinerugaba, 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde büyük bir protesto yapacaklarını ve kendilerine karşı gelen herkesi "Türk ajanı" olarak tutuklayacaklarını açıkladı.

Türkiye ve İsrail arasında yaşanan gerginlikte İsrail'den yana tavır gösteren ve Uganda Cumhurbaşkanı olan babası Yoweri Museveni ile görüşerek Türkiye'nin ülkesindeki projelerini iptal ettireceğini söyleyen Keinerugaba, haziran ayında Türk şirketi Yapı Merkezi'nin Uganda'da kazandığı 3,2 milyar dolar değerindeki demiryolu ihalesinin iptal edilmesine neden olmuştu.

"TÜM TÜRKLER BAVULLARINI TOPLAYIP ÜLKEYİ TERK ETSİN"

X hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Keinerugaba, "18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Gösteriden sorumlu kurumlar iyi bir iş çıkarmalı. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise, Türklerin bir an önce Uganda'dan ayrılması gerektiğini söyleyen Keinerugaba, "Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN 1 MİLYAR DOLAR ÖDEME İSTEMİŞTİ

Keinerugaba, nisan ayında yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerini eleştirmiş, yapılanlara karşılık Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapması gerektiğini ayrıca Türkiye'deki en güzel kadını da kendisine eş olarak vermelerinin şart olduğunu söylemişti.