Kastamonu'da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı.

"EKMEĞİMLE OYNADINIZ"

Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadınız" diyen M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini yineledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı.

ATEŞ AÇTI

Silahla havaya birkaç el ateş açan M.Ö., ikna çabaları neticesinde elindeki silahı ve bıçağı bırakarak teslim oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, belediye önünde incelemelerde bulunurken, şahsın aracı ise çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldı.