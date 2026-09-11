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Kastamonu'da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı

Kastamonu Belediyesi'nde işten çıkarılan bir şahıs, silah ve kılıçla belediye binasını bastı. Bina önünde havaya ateş açan şahıs ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

Kastamonu'da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı.

Kastamonu da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı 1

"EKMEĞİMLE OYNADINIZ"

Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadınız" diyen M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini yineledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı.

Kastamonu da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı 2

ATEŞ AÇTI

Silahla havaya birkaç el ateş açan M.Ö., ikna çabaları neticesinde elindeki silahı ve bıçağı bırakarak teslim oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı 3

Polis ekipleri, belediye önünde incelemelerde bulunurken, şahsın aracı ise çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldı.

Kastamonu da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı 4

Kastamonu da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı 5

Kastamonu da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı 6

Kastamonu da hareketli saatler! Silah ve kılıçla belediyeyi basıp ateş açtı 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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