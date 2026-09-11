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İfadesi alınacak! Özgür Çelik adliyede

Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçiminin ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatılmıştı. Çelik, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İfadesi alınacak! Özgür Çelik adliyede

Bir kısım basın yayın organlarında Çelik’in, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın ağlayarak kendisini arayarak "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak. Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" şeklinde sözler söylediğini iddia ettiği haberleri yer aldı.

Söz konusu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde iddialarda ismi geçen Ayhan Aydın savcılığa ifade verdi.

Aydın’ın ifadesinin alınmasının ardından Özgür Çelik’in de iddialarla ilgili şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi talimatı verildi. Çelik ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

"GERÇEKLERİ SÖYLEDİK, YİNE SÖYLEYECEĞİZ"

Basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, "Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var, ‘Gerçekleri söylemekten korkmayınız’ diyor. Üsküdar Belediyesi’nin önünde gerçekleri söyledik. Şimdi de avukatlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber savcılıkta ifademizi vereceğiz, orada da gerçekleri söyleyeceğiz" dedi.

İfadesi alınacak! Özgür Çelik adliyede 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Çelik
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