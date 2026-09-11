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Kaptan: Cumhurbaşkanı Erdoğan! Takım arkadaşlarını motive etti, sayıları el üstünden attı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden basketbol sahasındaydı... Kurmaylarıyla basketbol oynayan Erdoğan, takımının kaptanlığını yaptı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüleri AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan bir ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabakalar büyük çekişmeye sahne oluyor.

Kaptan: Cumhurbaşkanı Erdoğan! Takım arkadaşlarını motive etti, sayıları el üstünden attı 1

BAKANLAR, MİT BAŞKANI, ÖMER ONAN...

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan yer aldı.
Kaptan: Cumhurbaşkanı Erdoğan! Takım arkadaşlarını motive etti, sayıları el üstünden attı 2

"EVET, YİNE KAZANDI"

Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Kaptan: Cumhurbaşkanı Erdoğan! Takım arkadaşlarını motive etti, sayıları el üstünden attı 3

VARANK: "BANA 'SEN GİT, VİDEO ÇEK' DEDİLER"

Videoda Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca 'Sen git video çek' dediler. Video çekmeye başladım. Neyse." ifadelerini kullandı.

Kaptan: Cumhurbaşkanı Erdoğan! Takım arkadaşlarını motive etti, sayıları el üstünden attı 4

ERDOĞAN: "HAYDİ ÖMER, YAP SAYINI"

Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve eski milli basketbolcu Ömer Onan’ı "Haydi Ömer, yap sayını" diyerek motive etti.

Kaptan: Cumhurbaşkanı Erdoğan! Takım arkadaşlarını motive etti, sayıları el üstünden attı 5
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank Basketbol
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