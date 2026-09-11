Bahçeli'nin danışmanından 'Mansur Yavaş' iddiası: "AK Parti'ye katılırsa şok geçirmeyin"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi gündem yarattı. Kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan ve gelen eleştirilere yanıt veren Yavaş, görüşmenin tek gündem maddesinin Ankara olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ahlat ziyaretinden dönüşünde havalimanında karşıladığını ve görüşme talebini bizzat ilettiğini ifade eden Yavaş, Ankara'nın sorunlarını çözmek ve yatırımların önünü açmak için görüşmesi gerekiyorsa bunu yapacağını vurguladı.

YAVAŞ: "ÖZEL'E DE KILIÇDAROĞLU'NA DA BİLGİ VERDİM"

Yavaş, "Beni seven, bana güvenen insanları incitecek bir tutum içinde olmam söz konusu olamaz" diyerek görüşmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e bilgi verdiğini dile getirdi.

"GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM"

Siyasi gerilimin devam ettiği bir süreçten geçildiğini belirten Yavaş, her iki tarafın tabanında da öfke ve kırgınlıklar bulunduğunu, bu ortamda taraf olmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem."

YILDIRAY ÇİÇEK: " AK PARTİ'YE KATILIRSA ŞOK GEÇİRMEYİN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ise kaleme aldığı "Mansur Yavaş'ın hiçbir şeyi bizi şaşırtmaz!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çiçek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti'ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin... Mansur Yavaş'ın durduğu yer ne söylediği sözler sizi aldatmasın… Yarınlarda ne yapacağına dair de kimse erken konuşmasın…”