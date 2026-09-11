HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Bahçeli'nin danışmanından 'Mansur Yavaş' iddiası: "AK Parti'ye katılırsa şok geçirmeyin"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Çiçek, "Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti'ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin danışmanından 'Mansur Yavaş' iddiası: "AK Parti'ye katılırsa şok geçirmeyin"
Devrim Karadağ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi gündem yarattı. Kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan ve gelen eleştirilere yanıt veren Yavaş, görüşmenin tek gündem maddesinin Ankara olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ahlat ziyaretinden dönüşünde havalimanında karşıladığını ve görüşme talebini bizzat ilettiğini ifade eden Yavaş, Ankara'nın sorunlarını çözmek ve yatırımların önünü açmak için görüşmesi gerekiyorsa bunu yapacağını vurguladı.

YAVAŞ: "ÖZEL'E DE KILIÇDAROĞLU'NA DA BİLGİ VERDİM"

Yavaş, "Beni seven, bana güvenen insanları incitecek bir tutum içinde olmam söz konusu olamaz" diyerek görüşmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e bilgi verdiğini dile getirdi.

"GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM"

Siyasi gerilimin devam ettiği bir süreçten geçildiğini belirten Yavaş, her iki tarafın tabanında da öfke ve kırgınlıklar bulunduğunu, bu ortamda taraf olmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem."

Bahçeli nin danışmanından Mansur Yavaş iddiası: "AK Parti ye katılırsa şok geçirmeyin" 1

YILDIRAY ÇİÇEK: " AK PARTİ'YE KATILIRSA ŞOK GEÇİRMEYİN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek ise kaleme aldığı "Mansur Yavaş'ın hiçbir şeyi bizi şaşırtmaz!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çiçek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti'ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin... Mansur Yavaş'ın durduğu yer ne söylediği sözler sizi aldatmasın… Yarınlarda ne yapacağına dair de kimse erken konuşmasın…”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Kaptan" Erdoğan takımını coşturdu"Kaptan" Erdoğan takımını coşturdu
5 banka çalışanını rehin almıştı! İfadesi ortaya çıktı: Amacı sosyal farkındalıkmış...5 banka çalışanını rehin almıştı! İfadesi ortaya çıktı: Amacı sosyal farkındalıkmış...

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Recep Tayyip Erdoğan ak parti
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

İşte İsmail Kartal'ın kafasın su şişesi atıldığı an!

İşte İsmail Kartal'ın kafasın su şişesi atıldığı an!

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

3 TL, 6 TL, 9 TL ve 12 TL... Yeni Partili isimden mazot fiyatları çıkışı

3 TL, 6 TL, 9 TL ve 12 TL... Yeni Partili isimden mazot fiyatları çıkışı

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.