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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt: "Allah kimseyi bu duruma düşürmesin"

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili "Siyasi tutuklu olduğunu düşünmüyorum" sözlerine çok sert yanıt verdi. İmamoğlu, "Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin" diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt: "Allah kimseyi bu duruma düşürmesin"
Devrim Karadağ

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'nin yeniden başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu için sarf ettiği sözler gündem yaratmıştı.

KILIÇDAROĞLU "SİYASİ DAVA" DEĞİL DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda "Siyasi tutuklu olduğunu düşünmüyorum, adaylığını desteklemiştim ama davaları ayrıdır" demişti.

İmamoğlu ndan Kılıçdaroğlu na çok sert yanıt: "Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" 1

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SERT YANIT

CHP liderinin bu açıklamalarına, Ekrem İmamoğlu davam eden yargılama sırasındaki duruşmada sert yanıt verdi.

İmamoğlu ndan Kılıçdaroğlu na çok sert yanıt: "Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" 2

"ALLAH KİMSEYİ 80 YAŞINDA BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"

İmamoğlu, mahkeme salonunda Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına ve açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim ancak yaradana şükürler olsun ki milletin gözünde sokağa çıkamayan caddelerde meydanlarda dolaşmayan toplumun vicdanına hapsolmuş siyasi bir beden değil Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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