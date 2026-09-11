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Son dakika | 3 ilde 3 okula silahlı saldırı planı! C31K'nın skandal paylaşımlarına göz yumulmadı

Son dakika haberi: Okullara silahlı saldırı planının önüne geçildi. C31K isimli suç örgütüne yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. 19'u "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | 3 ilde 3 okula silahlı saldırı planı! C31K'nın skandal paylaşımlarına göz yumulmadı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19’u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi.

TÜRK BAYRAĞI YAKILIYOR, HAYVANLARA EZİYET EDİLİYOR

Şüphelilerin Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşma ve yayma, millî ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunma, Türk Bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaşma gibi eylemlerde bulundukları belirlendi.

3 OKULA SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞI

Şüphelilerin ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları, görsel, yazılı ve sesli mesajlarla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik meydana getirmeye yönelik içerikleri çevrimiçi gruplarda paylaştıkları tespit edildi.

Bunun yanı sıra şüphelilerin yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

22 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 27 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ SALDIRILARINDAN SONRA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye, nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe gerçekleşen okul saldırılarıyla sarsılmıştı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir meslek lisesine düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan yaşamını yitirmişti. Bir gün sonra Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda öğrenciler ve bir öğretmen silahlı saldırının hedefi olmuştu.

Bu olayların ardından C31K adıyla faaliyet gösteren hesap ve gruplarda saldırganları öven, yeni okul saldırıları yapılacağı yönünde tehditler içeren paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Güvenlik birimleri çok sayıda hesap ve paylaşım hakkında işlem başlatmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suça sürüklenen çocuk
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