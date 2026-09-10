Menteşe’de çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü

Karabağlar Yaylası’ndan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, anız ve kesilmiş çalıların alev aldığını tespit etti. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde ve hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 500 metrekarelik alanın yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan değerlendirmelerde ise olayın bahçe temizlik ateşi yakılması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır