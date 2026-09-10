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Sıfır Atık Vakfının lisansüstü öğrenciler için burs programına başvurular başladı

Sıfır Atık Vakfının, sıfır atık alanında akademik üretimi ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlayacağı burs desteği için başvurular başladı.

Sıfır Atık Vakfının lisansüstü öğrenciler için burs programına başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfınca sıfır atık yaklaşımının bilimsel bilgi, akademik araştırma ve yenilikçi çözümlerle güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında "Lisansüstü Burs Programı" hayata geçiriliyor.

Program kapsamında, sıfır atık alanında çalışma yürüten, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören başarılı öğrencilerin desteklenmesi, akademik çalışmaların sıfır atık, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ekseninde geliştirilmesi hedefleniyor.

Sıfır atık yaklaşımının, doğası gereği disiplinler arası perspektife sahip olduğu anlayışıyla oluşturulan programda başvurular, 4 temel tematik kategori altında değerlendirilecek.

Program, mühendislik, sağlık ve teknoloji, mimarlık, tasarım ve şehir planlama, davranış, eğitim ve fen bilimleri, ekonomi, iletişim ve yönetişim başlıklarında akademik çalışma yürüten öğrencileri kapsayacak.

Adayların tez veya çalışma konularının bu kategorilerden en az biriyle ilişkili olması ve sıfır atık alanına somut bir katkı sunması, temel değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

Burs programına, tezli yüksek lisans veya doktora eğitiminde tez dönemine geçmiş, tez konusu öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü tarafından onaylanmış ve sıfır atık alanıyla ilişkili akademik çalışma yürüten öğrenciler başvurabilecek.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 28 BİN, DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE 38 BİN LİRA BURS

Başvurularda adayların akademik başarılarının yanı sıra maddi ihtiyaç durumları, akademik öz geçmişleri, tez çalışmasının yenilikçilik düzeyi, ilgili tematik kategoriyle uyumu ve sıfır atık alanına sağlayacağı katkı birlikte değerlendirilecek.

Program kapsamında adaylar ön inceleme, tematik ve akademik değerlendirme ile mülakat olmak üzere 3 aşamalı değerlendirme sürecinden geçecek.

Bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için her eğitim öğretim yılında yeniden başvuru yapmaları ve program kapsamında belirlenen akademik başarı ile diğer devam koşullarını sağlamaları gerekecek.

Burs başvuruları 15 Ekim'e kadar sürecek.

Ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs tutarı, yüksek lisans öğrencileri için aylık 28 bin, doktora öğrencileri için aylık 38 bin lira olarak belirlendi.

Burslar her eğitim öğretim yılında ekim-haziran döneminde 9 ay sağlanacak. Burs desteği, yüksek lisans öğrencileri için en fazla 2, doktora öğrencileri için ise en fazla 4 eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülebilecek.

Programa kabul edilen öğrenciler, gönüllü araştırmacı yaklaşımıyla vakfın yürüttüğü eğitim çalışmaları, mekansal analizler, veri madenciliği ve literatür araştırmaları gibi akademik süreçlere eğitimlerini aksatmayacak şekilde katkı sunabilecek.

Bursiyerlerden ayrıca 6 ayda bir en az bir popüler bilim yazısı, araştırma özeti veya durum raporu hazırlamaları, üçer aylık dönemlerde tez danışmanı onaylı ilerleme raporu sunmaları ve tez çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonuç raporlarını vakıfla paylaşmaları bekleniyor.

Bu yapı sayesinde burs programının, genç araştırmacıların yalnızca kendi akademik çalışmalarına değil, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki bilgi birikimine de katkı sunması hedefleniyor.

Başvuru takvimi, kontenjanlar ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar "burs.sifiratikvakfi.org" sayfasından takip edilebiliyor.

Sıfır Atık Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen "Sıfır Atık" yaklaşımının bilimsel altyapısını güçlendirmeyi, genç araştırmacıların bilgi ve fikirlerini geleceğin çözümlerine dönüştürmelerini desteklemeyi hedefliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sıfır atık
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