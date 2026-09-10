HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar!

Londra'da yaşayan 41 yaşındaki Kara Miller, 2022 yılında karın şişkinliği ve ishal gibi şikayetler yaşamaya başladı. Kısa süre içinde yemek yiyemeyecek hale gelen Miller, doktora başvurdu ancak şikayetlerinin gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı söylendi. Belirtileri geçmeyince yeniden doktora giden Miller'ın ısrarı, hayatını değiştiren bir teşhisin konulmasını sağladı. İşte Miller'ın başına gelen hastalık...

"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar!
Çiğdem Berfin Sevinç

Kara Miller, 2022 yılında kendisini kötü hissetmeye başladı. Karın şişkinliği ve ishal yaşayan 41 yaşındaki kadın, zamanla yemek yemekte de zorlanmaya başladı.

Şikayetleri nedeniyle doktora başvuran Miller'a yaşadığı durumun gıda zehirlenmesinden kaynaklanabileceği söylendi. Ancak belirtileri geçmeyince bu açıklamadan şüphelenen Miller, daha kapsamlı bir inceleme yapılması konusunda ısrar etti.

“Hayır, hâlâ hastayım, bu gıda zehirlenmesi değil” diyerek yeniden yardım istedi.

"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar! 1

FIT TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Miller'ın talebi üzerine dışkıda gözle görülmeyen kanı tespit etmek amacıyla kullanılan FIT testi yapıldı.

Testin pozitif çıkmasının ardından genç kadın özel bir gastroenteroloji uzmanına yönlendirildi. Yapılan değerlendirmede dışkısında ciddi miktarda kan bulunduğu belirlendi.

Doktor, Miller'ın genç yaşta olması nedeniyle sonucun önemli olmayabileceğini düşünse de tedbir amacıyla kolonoskopi yapılmasına karar verildi.

"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar! 2

KOLONOSKOPİDE 6 SANTİMETRELİK TÜMÖR BULUNDU

Mart 2022'de kolonoskopiye giren Miller'ın hayatı işlem sırasında değişti.

Doktorlar bağırsakta yaklaşık 6 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit etti. Yapılan biyopsi ve diğer tetkiklerin ardından Miller'a Nisan 2022'de 3. evre kolon kanseri teşhisi konuldu.

Kanserin lenf düğümlerine yayıldığı da belirlendi.

"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar! 3

DAHA ÖNCE DE UYARILMIŞTI

Miller'ın yaşadığı sağlık sorunlarının geçmişi ise daha da geriye gidiyordu.

Eylül 2021'de sabah haberlerini izleyen Miller, dışkıda kan görülmesinin doktora başvurmayı gerektirebileceğini anlatan bir sağlık haberine denk geldi. Bunun üzerine kendisinde de benzer bir durum yaşanmış olabileceğini düşünerek aile hekimini aradı.

Ancak telefonda görüştüğü kişi, yaşadığı durumun hemoroidden kaynaklanabileceğini ve endişelenecek bir şey olmadığını söyledi.

Miller'ın ilerleyen dönemde yaşadığı şikayetler ve yapılan testler ise durumun çok daha ciddi olduğunu ortaya çıkardı.

"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar! 4

5 HAFTA KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ GÖRDÜ

Teşhisin ardından Miller, tümörü küçültmek amacıyla beş hafta boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı.

Tedavinin ardından tümörün çıkarılması için yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Operasyon sonrasında ise 12 hafta boyunca kemoterapi tedavisine devam etti.

"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar! 5

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adli kontrolle serbest kalmıştı! İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı: "Cem Küçük ve Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım"Adli kontrolle serbest kalmıştı! İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı: "Cem Küçük ve Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım"
Rusya'dan Türkiye sorusuna yanıt! Kremlin Sözcüsü duyurdu: "Hayır etkilemez"Rusya'dan Türkiye sorusuna yanıt! Kremlin Sözcüsü duyurdu: "Hayır etkilemez"

Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi kanser bağırsak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.