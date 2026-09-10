"Gıda zehirlenmesi" sanıyordu gerçek bambaşka çıktı: Bağırsaklarından çıkardılar!

Kara Miller, 2022 yılında kendisini kötü hissetmeye başladı. Karın şişkinliği ve ishal yaşayan 41 yaşındaki kadın, zamanla yemek yemekte de zorlanmaya başladı.

Şikayetleri nedeniyle doktora başvuran Miller'a yaşadığı durumun gıda zehirlenmesinden kaynaklanabileceği söylendi. Ancak belirtileri geçmeyince bu açıklamadan şüphelenen Miller, daha kapsamlı bir inceleme yapılması konusunda ısrar etti.

“Hayır, hâlâ hastayım, bu gıda zehirlenmesi değil” diyerek yeniden yardım istedi.

FIT TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Miller'ın talebi üzerine dışkıda gözle görülmeyen kanı tespit etmek amacıyla kullanılan FIT testi yapıldı.

Testin pozitif çıkmasının ardından genç kadın özel bir gastroenteroloji uzmanına yönlendirildi. Yapılan değerlendirmede dışkısında ciddi miktarda kan bulunduğu belirlendi.

Doktor, Miller'ın genç yaşta olması nedeniyle sonucun önemli olmayabileceğini düşünse de tedbir amacıyla kolonoskopi yapılmasına karar verildi.

KOLONOSKOPİDE 6 SANTİMETRELİK TÜMÖR BULUNDU

Mart 2022'de kolonoskopiye giren Miller'ın hayatı işlem sırasında değişti.

Doktorlar bağırsakta yaklaşık 6 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit etti. Yapılan biyopsi ve diğer tetkiklerin ardından Miller'a Nisan 2022'de 3. evre kolon kanseri teşhisi konuldu.

Kanserin lenf düğümlerine yayıldığı da belirlendi.

DAHA ÖNCE DE UYARILMIŞTI

Miller'ın yaşadığı sağlık sorunlarının geçmişi ise daha da geriye gidiyordu.

Eylül 2021'de sabah haberlerini izleyen Miller, dışkıda kan görülmesinin doktora başvurmayı gerektirebileceğini anlatan bir sağlık haberine denk geldi. Bunun üzerine kendisinde de benzer bir durum yaşanmış olabileceğini düşünerek aile hekimini aradı.

Ancak telefonda görüştüğü kişi, yaşadığı durumun hemoroidden kaynaklanabileceğini ve endişelenecek bir şey olmadığını söyledi.

Miller'ın ilerleyen dönemde yaşadığı şikayetler ve yapılan testler ise durumun çok daha ciddi olduğunu ortaya çıkardı.

5 HAFTA KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ GÖRDÜ

Teşhisin ardından Miller, tümörü küçültmek amacıyla beş hafta boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı.

Tedavinin ardından tümörün çıkarılması için yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Operasyon sonrasında ise 12 hafta boyunca kemoterapi tedavisine devam etti.