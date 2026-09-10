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AK Parti’ye 4 yeni belediye başkanı katıldı! Ömer Çelik duyurdu

AK Parti’de yeni katılımlar için geri sayım başladı. Kulislere yansıyanlara göre 3’ü CHP’den, biri Yeniden Refah Partisi’nden olmak üzere 4 belediye başkanının AK Parti’ye geçmesi bekleniyor. AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

AK Parti’ye 4 yeni belediye başkanı katıldı! Ömer Çelik duyurdu
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde belediye başkanı transferleri yeniden gündeme geldi. Sabah’ın aktardığına göre AK Parti’ye katılması beklenen isimler arasında İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da bulunuyor. Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’nde kadın belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda görüntülenmişti.

AK Parti’ye 4 yeni belediye başkanı katıldı! Ömer Çelik duyurdu 1

AK PARTİ’YE GEÇMESİ BEKLENEN 4 BAŞKAN

AK Parti’ye katılması beklenen belediye başkanları şöyle:

  • İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı (CHP)
  • Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser (CHP)
  • Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun (CHP)
  • Muş Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan (YRP)

BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı sonrasında 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

AK Parti’ye 4 yeni belediye başkanı katıldı! Ömer Çelik duyurdu 2

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Anahtar Kelimeler:
ak parti
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