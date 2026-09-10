AK Parti’ye 4 yeni belediye başkanı katıldı! Ömer Çelik duyurdu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde belediye başkanı transferleri yeniden gündeme geldi. Sabah’ın aktardığına göre AK Parti’ye katılması beklenen isimler arasında İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da bulunuyor. Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’nde kadın belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda görüntülenmişti.

AK PARTİ’YE GEÇMESİ BEKLENEN 4 BAŞKAN

AK Parti’ye katılması beklenen belediye başkanları şöyle:

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı (CHP)

Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser (CHP)

Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun (CHP)

Muş Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan (YRP)

BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı sonrasında 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını duyurdu.