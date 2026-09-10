AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Erdoğan-Yavaş görüşmesine dair ilk açıklama

MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye süreci ve özellikle Suriye'de terör örgütünün tasfiyesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

AK PARTİSİ ÇELİK'TEN ERDOĞAN-YAVAŞ GÖRÜŞMESİNE DAİR İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında önceki gün gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Dolayısıyla kendisinden randevu talep eden farklı partiden milletvekilleri ve belediye başkanlarına da vakit ayırmaktadır. Gayet olağandır. Ankara başkenttir ve projelerin görüşülmesi normal.

Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişlerdir. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir" dedi.

ÇELİK: "TERÖRSÜZ BÖLGE SÜRECİ ÇOK KIYMETLİ"

Sözcü Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Terörsüz Türkiye süreicni yakından takip ediyoruz. Meclis'te yüksek bir oyla kabul edilmesinin ardından bir kurul kuruldu. Bu kurul terör örgütünün feshi ve tasfiye sürecini takip edecek. Bu tasfiye ve fesih sürecinin ardından kanundan faydalanmaları söz konusu olacak. Terörsüz bölge süreci çok kıymetli.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OLDUĞU KOMŞU ÜLKELERLE İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Silahsızlanma süreciyle ilgili de çalışmalar var. Komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu komşu ülke yöneticileriyle irtibatımızı sürdürüyoruz. Suriye'deki durum Esad karanlığından çıkmasının ardından daha da önemli hal almıştı. Gelinen noktada her zaman şunu söyledik örgütün feshi için; İran için ayrı, Irak için ayrı, Avrupa için ayrı olabilir demiştik. Suriye için SDG'nin feshedilmesi ve Suriye dışı unsurlardan arındırılıp Suriye'ye entegre edilmesini öngörmüştük. Süreci takip ediyoruz.

"HER ŞEYE RAĞMEN DEMOKRATİK BİR SİYASETİ GÖZETİYORUZ"

Biz her şeye rağmen demokratik bir siyaseti, ilkelerin çalıştığı kamusal alanı, etnik ve dini ayrılıklara dayamayan ortak yaşanmışlık ve ortak gelecek için konuşan yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. Bütün dünyada demokrasi düşüncesi büyük bir saldırı altında. Artık liberal faşizm adı altında kitaplar yazılıyor. İnsanlık yeni tehditlerle karşıu karşıya.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Gelinen noktada Rusya-Ukrayna savaşı uzun soluklu bir yıpratma mücadelesine dönmüştür ve bir döngü içerisinde, günlük taktiksel kazanımlarla iki tarafın da birbirini yoğun bir şekilde yıprattığı bir hâle gelmiştir.

ABD-İRAN SAVAŞI

Maalesef, ABD'nin ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra herhangi bir barış zemini kurulamadı. Bu haksız ve hakkaniyetsiz saldırının arkasından İslamabad Mutabakat Zaptı ortaya çıkmıştı. Barış için bir umut olarak bu değerlendirilmişti ve düşünülmüştü. Ama şimdi, barış için bir umut olan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sebebiyle tamamen işlevsiz kaldığını söylemek yanlış olmaz.

"İSRAİLLİLERİN YAPTIĞINA 'YERLEŞİM' DEMEK YANLIŞ, BU HIRSIZLIKTIR"

Bütün bir bölgeye baktığımızda, sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir. Yani bugün Lübnan'da, Suriye'de, İran'da ve diğer alanlarda ortaya çıkan bu tablo, Netanyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikalarının neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Demokrasi adına insanlığın bütün kazanımları fanatik bir soykırım çetesi tarafından saldırı altında.

Filistinli ailelerin toprağına yerleşenelere 'yerleşimci' demeyi doğru bulmuyorum, masumlaştırmak oluyor. Onlar hırsız. Bu dilin mutlaka değişmesi gerekiyor. Ve bunu giderek dozunu artıran şekilde yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden bunu yüksek sesle dile getirdiğinde bunu fazla yapamıyorlardı.

"SORUN, İSRAİL'İN DÜNYANIN TAMAMIYLA NEREDEYSE ARASINDA YAŞADIĞI GERİLİMDİR"

Bazen bize böyle soruyorlar: 'Türkiye ile İsrail arasındaki bir gerilim var mı?' Bu gerilim nereye evrilir diye. Sorun, Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun, İsrail'in dünyanın tamamıyla neredeyse arasında yaşadığı gerilimdir.

“NETANYAHU SEÇİM ÖNCESİ DAHA DA SALDIRGANLAŞACAK”

Bütün uluslararası toplumu şu açıdan uyarmak isteriz. Netanyahu ve şebekesinin, İsrail'deki seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı ve daha büyük cinayetlere imza atmaya hazırlandığı görülüyor.

"PARTİMİZE KATILAN YENİ İSİMLERİ TEBRİK EDİYORUM"

AK Parti'ye yoğun katılım var Aramıza katılan yeni belediye başkanlarına 'hoş geldiniz' diyoruz.

Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Çok önemli bir başarıya imza attılar. Bunu da gençlere ilham olacak şekilde yaptılar.

"AKADEMİSYENLERE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMALARI İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ"

YÖK Başklanı Terörsüz Türkiye konusunda akademisyenlerin çalışma yapması, bu sürece katkı sağlayacak şekilde çalışmalar yapması yönünde üniversitelere yazı gönderdi YÖK Başkanımız. Bölgenin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak şeyler yapması akademiz adına kıymetli bir yaklaşımdır."