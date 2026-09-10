ABD, UCM için harekete geçti! NATO'dan destek istedi: "Tasfiye edin"

Politico dergisinin ismini açıklamak istemeyen üç NATO diplomatının açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Whitaker, NATO büyükelçileriyle temmuz ortalarında basına kapalı düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi.

TASFİYE KAMPANYASI İDDİASI

Whitaker mahkemenin "sistematik olarak tasfiye edilmesine yönelik bir kampanyaya" katılımları konusunda diğer müttefiklerden yardım isterken, NATO devletlerine UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nden çekilmeleri çağrısında bulundu.

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Daimi Temsilci Whitaker, bu toplantıda sözlerini "ABD'nin yanında kimlerin yer aldığını yakından takip edeceğiz." şeklinde sonlandırdı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine UCM'den çekilme çağrısı yapmıştı.

ABD, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne taraf değil.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır