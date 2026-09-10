AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti! CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında görüntülendi

İzmir’in Foça ilçesinde siyasi hareketlilik sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye katılacağını öne sürmüştü.

KENDİSİNE ULAŞILAMADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İddianın ardından Fıçı’nın telefonunu kapattığı ve kendisine ulaşılamadığı da iddia edildi. Merak edilen Fıçı’nın nerede olduğu, AK Parti’nin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

ERDOĞAN’IN TOPLANTISINDA GÖRÜNTÜLENDİ

AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın belediye başkanlarını kabul ettiği belirtildi.

Toplantıdan paylaşılan fotoğrafta Saniye Bora Fıçı’nın da masada (fotoğrafta en solda) yer aldığı görüldü.

TRANSFER İDDİASI GÜÇLENDİ

Fıçı’nın AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda görüntülenmesi, parti değiştireceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.