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AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti! CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında görüntülendi

CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların ardından telefonunu kapattığı ve kendisine ulaşılamadığı öne sürülen Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’ndeki kadın belediye başkanları toplantısında görüntülendi.

AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti! CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında görüntülendi
Mehmet Hazar Gönüllü

İzmir’in Foça ilçesinde siyasi hareketlilik sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye katılacağını öne sürmüştü.

KENDİSİNE ULAŞILAMADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İddianın ardından Fıçı’nın telefonunu kapattığı ve kendisine ulaşılamadığı da iddia edildi. Merak edilen Fıçı’nın nerede olduğu, AK Parti’nin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti! CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında görüntülendi 1

ERDOĞAN’IN TOPLANTISINDA GÖRÜNTÜLENDİ

AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın belediye başkanlarını kabul ettiği belirtildi.

AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti! CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında görüntülendi 2

Toplantıdan paylaşılan fotoğrafta Saniye Bora Fıçı’nın da masada (fotoğrafta en solda) yer aldığı görüldü.

AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti! CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında görüntülendi 3

TRANSFER İDDİASI GÜÇLENDİ

Fıçı’nın AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda görüntülenmesi, parti değiştireceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti! CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında görüntülendi 4

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Foça CHP ak parti
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