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Sarıyer'de kalaşnikoflu dehşet! Yaşı henüz 14... Husumetlisinin evine gidip havaya ateş açtı

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Sarıyer'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddialara göre 14 yaşındaki K.D., aralarında husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. O anları kayda alan çocuğun, ateş açmadan önce saçlarını düzelttiği de görüldü. İşte detaylar...

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla, husumetlisinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Yerde bulunan 5 boş kovan bulan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sarıyer de kalaşnikoflu dehşet! Yaşı henüz 14... Husumetlisinin evine gidip havaya ateş açtı 1

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin evin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer de kalaşnikoflu dehşet! Yaşı henüz 14... Husumetlisinin evine gidip havaya ateş açtı 2

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.’nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlenirken, silaha el konuldu.

Sarıyer de kalaşnikoflu dehşet! Yaşı henüz 14... Husumetlisinin evine gidip havaya ateş açtı 3

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Ayırca, bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı. Bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

2 ÇOCUK ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. ise, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. K.D. ve B.D.’nin 2’şer, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Sarıyer
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