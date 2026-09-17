Miçotakis'in Meis ziyareti gündem olmuştu! Türkiye'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda geçen hafta 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, hudutlarda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 şahsın yakalandığını ifade etti.

Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 11 bin 323'e ulaştığını aktararak, engellenen 875 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 50 bin 269 olduğunu söyledi.

İkili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan TSK'nın, bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bu kapsamda 14-18 Eylül arasında Kore'de gerçekleştirilen "Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı tarafından katılım sağlandığını kaydetti.

Aktürk, 17-18 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen "Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ve beraberindeki heyetin, Romanya Köstence'de düzenlenen "Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı"na ise Mayın Filosu Komutanı ile 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodorunun katılım sağlandığını dile getirdi.

Kanada'da 21-23 Eylül arasında Denizaltı Komutanlar Konferansı'nın yapılacağını belirten Aktürk, buna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da iştirak edileceğini bildirdi.

Azerbaycan Türklerinin 20 Eylül Egemenlik Gününü kutlayan Aktürk, "'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

"İSRAİL, ULUSLARARASI HUKUK İHLALİNE SON VERMELİ"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Aktürk, "Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendep'te devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir." dedi.

Aktürk, İsrail'in, uluslararası toplumun gözü önünde Lübnan, Suriye ve Filistin'e yönelik eş zamanlı saldırılarını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamplar ile Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini hedef alması karşısında uluslararası toplumu, söylemin ötesine geçerek, somut ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Aktürk, TSK'nın, muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, 7 Eylül'de Tunus'ta başlayan "Phoenix Express Deniz Güvenliği" ile 8 Eylül'de Bulgaristan'da başlayan "Triton Mayın Harekatı"nın 18 Eylül'de tamamlanacağını belirten Aktürk, şunları ifade etti:

"31 Ağustos'ta Portekiz'de başlayan 'Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi' ve 14 Eylül'de Özbekistan'da başlayan 'Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet' ile 11 Eylül'de Romanya'da başlayan 'Burebista Fiili Hava Tatbikatları' 25 Eylül'de, 16 Eylül'de Romanya'da başlayan 'Eastern Shield Hava/Dron Savunma Tatbikatı' ise 2 Ekim'de sona erecektir. Diğer yandan, 21-25 Eylül tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilecek 'NATO Dynamic Guard-II', 21 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenecek 'Birliğin Gücü' ile 24-25 Eylül'de yerinden katılımla icra edilecek 'NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX)' tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, 20-24 Eylül arasında, çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Denizkurdu-I Su Üstü Harekatı Tatbikatı' gerçekleştirilecek, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da icra edilecektir."

Aktürk, TCG Osmangazi'nin Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerinin ileri deniz eğitimleri kapsamında Marmaris'e liman ziyareti yaptığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona gemisinin ise 19-20 Eylül'de Heybeliada'ya, 26-27 Eylül'de ise Moda'ya liman ziyareti yapacağını dile getirdi.

"GAZİLER GÜNÜ İÇİN ETKİNLİK"

"Erdek'in kurtuluşunun yıl dönümü faaliyetleri kapsamında 18 Eylül'de TCG Edincik mayın avlama gemisi tarafından Erdek'e, Bozcaada'nın kurtuluşunun yıl dönümü faaliyetleri kapsamında ise 20 Eylül'de TCG Rüzgar hücumbotu tarafından Bozcaada'ya liman ziyareti yapılacağını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat maksadıyla bölgede bulunan TCG Kemalreis tarafından dönüş intikali kapsamında 20-24 Eylül aralığında Cidde/Suudi Arabistan'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. TCG Burgazada korvetimiz ise 18 Eylül-4 Kasım arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'ye katılım sağlayacaktır. 19-20 Eylül'de 'Sivrihisar Hava Gösterileri' çerçevesinde Türk Yıldızları tarafından Sivrihisar'da, '26'ncı Ostrava NATO ve 17'nci Çekya Hava Kuvvetleri Günleri' kapsamında SOLOTÜRK tarafından Çekya'da gösteri uçuşları icra edilecektir. Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı Verilişinin Yıl Dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yarın Kara Harp Okulu Komutanlığımızda, ülkemizin farklı şehirleri ile dost ve kardeş Azerbaycan'dan gazilerimizin katılımıyla anma töreni icra edilecek, tören kapsamında Mehteran Birlik ve Armoni Mızıkası Komutanlıklarımız tarafından konserler verilecektir."

"YERLİ VE MİLLİ SANAYİ, ULUSAL GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI"

Tuğamiral Aktürk, 20-27 Eylül arasında Ankara'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'ne de TSK'nın çeşitli birliklerince katılım sağlanacağını belirterek, "20 Eylül'de Mehteran Birlik Komutanlığımız, 21 Eylül'de Armoni Mızıkası Komutanlığımız, 23 Eylül'de Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) Orkestramız, 25 Eylül'de Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestramız, 26 Eylül'de Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığımız, 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandomuz verecekleri konserlerle halkımızla buluşacaklardır." dedi.

Yerli ve milli sanayinin, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Aktürk, "Roketsan tarafından, 8-10 Eylül arasında Antalya'da, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi kapsamında, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS GM) ve IIR TEMREN mühimmatıyla hava-yer ve hava-hava atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, "MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi" çerçevesinde, Sedef Tersanesinde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 3'üncü istif sınıfı fırkateyn İzmit'in deniz kabul testlerinin 15 Eylül'de başladığını söyledi.

Personel ve askeri öğrenci temin işlemlerine de değinen Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" için 7 Eylül'de başlayan başvuru sürecinin 7 Ekim'de sona ereceğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı ve "Mareşal" rütbesinin verilişinin 105'inci yıl dönümünü kutladı.

ABD'NİN GKRY'YE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSU

Toplantının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, üçüncü taraflardan beklentinin, Ada'da hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınması ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiği belirtilerek, "Türkiye, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya KKTC makamlarıyla işbirliği içerisinde devam edecektir." denildi.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı'nın, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede, askeri işbirliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte, İttifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MİÇOTAKİS'İN MEİS ADASI ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis Adası ziyaretine ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir.

1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir. Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Meis Adası'nı ziyaret etmişti. Ziyaretin gerekçesi resmi olarak adanın Yunanistan'a katılımının 83. yıl dönümü anma programı olarak gösterilmişti.

51'inci Komando Tugay Komutanlığının Aydın'ın Söke ilçesinde konuşlanmasına ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu haziran ayında onaylanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır