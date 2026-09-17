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Şanlıurfa’da tır kazası: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde lastiği patlayan tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da tır kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Çobandere mevkisinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Mahmut Yıldızgören yönetimindeki tırın seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır, aynı yönde ilerleyen başka bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldızgören’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızgören’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından ailesine teslim edilecek cenazenin, memleketi Şırnak’ın Silopi ilçesinde defnedilecek.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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