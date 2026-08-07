Kahveniz asla ılımasın! Stanley termos bardak indirimde

Evde, işte veya açık havada içeceğinizin tadını çıkarmak isterken devasa termoslar taşımaktan yoruldunuz mu? Şık tasarımı, dökülmeyi önleyen Tritan™ kapağı ve efsanevi vakum yalıtımıyla Stanley mug, çayınızı ve kahvenizi tam kıvamında tutuyor. Paslanmaz çelik sağlamlığıyla ömür boyu eşlik edecek bu ikonik bardak, kısa süreliğine indirimde! Detaylar için hadi, içeriğe geçelim.

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Kahve keyfi hiç bozulmasın: Stanley The Everyday Camp Mug (0,23 l)

Stanley mug, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik gövdesi ve çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 1 saat sıcak, 2 saat soğuk ve 10 saat buzlu tutar. Kahve makineleriyle mükemmel uyum sağlayan termos bardak, sıçramayı önleyen şeffaf Tritan™ kapağıyla evde, işte veya kampta konforlu bir içim sunar. Bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilen ve sarsıntılara karşı dirençli bu hafif kupa, kahve ve çay rutininizi keyifli bir deneyime dönüştürür.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sıcak bir içecek koyduğun zaman sıcak soğuk bir içecek koyduğunda soğuk olarak uzun süre koruyor. Benim gibi ofiste elinizde kocaman termos ile gezmek istemeyenler için ideal bir ürün."

"Üründe sevmediğim hiçbir yan yok diyebilirim. Adeta müthiş bir ürün. İçine her türlü sıvıyı koyuyorum ve uzun süre sıcak ve soğuk tutabiliyor. Bir tane de iş yerime satın aldım. Ofiste çalışıyorum ve her çaya kalktığımda biri ayakta görüyor, bir şey sormak için çağırıyordu, bir gidiyordum yerime, çayım soğumuş. Artık böyle bir şey söz konusu değil."

Bu içerik 7 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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