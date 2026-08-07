Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kahveniz asla ılımasın! Stanley termos bardak indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahveniz asla ılımasın! Stanley termos bardak indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masa başında çalışırken kahvenizden bir yudum alıp ılıdığını fark etmek kadar can sıkıcı çok az durum var. Büyük ve kaba termosları taşımak istemediğiniz için sıcak/soğukluğunu kaybeden kahveye razı oluyorsanız Stanley Klasik tam sizin için tasarlandı! Çift duvarlı vakum yalıtımıyla son yuduma kadar ilk anki sıcak/soğukluğunu koruyan ve kahve makinelerine tam oturan bu kompakt kupa sınırlı bir süre için indirimde, kaçırmamak için acele edin!

Evde, işte veya açık havada içeceğinizin tadını çıkarmak isterken devasa termoslar taşımaktan yoruldunuz mu? Şık tasarımı, dökülmeyi önleyen Tritan™ kapağı ve efsanevi vakum yalıtımıyla Stanley mug, çayınızı ve kahvenizi tam kıvamında tutuyor. Paslanmaz çelik sağlamlığıyla ömür boyu eşlik edecek bu ikonik bardak, kısa süreliğine indirimde! Detaylar için hadi, içeriğe geçelim.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Stanley indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Kahve keyfi hiç bozulmasın: Stanley The Everyday Camp Mug (0,23 l)

Kahveniz asla ılımasın! Stanley termos bardak indirimde 1

Stanley mug, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik gövdesi ve çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 1 saat sıcak, 2 saat soğuk ve 10 saat buzlu tutar. Kahve makineleriyle mükemmel uyum sağlayan termos bardak, sıçramayı önleyen şeffaf Tritan™ kapağıyla evde, işte veya kampta konforlu bir içim sunar. Bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilen ve sarsıntılara karşı dirençli bu hafif kupa, kahve ve çay rutininizi keyifli bir deneyime dönüştürür.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sıcak bir içecek koyduğun zaman sıcak soğuk bir içecek koyduğunda soğuk olarak uzun süre koruyor. Benim gibi ofiste elinizde kocaman termos ile gezmek istemeyenler için ideal bir ürün."
  • "Üründe sevmediğim hiçbir yan yok diyebilirim. Adeta müthiş bir ürün. İçine her türlü sıvıyı koyuyorum ve uzun süre sıcak ve soğuk tutabiliyor. Bir tane de iş yerime satın aldım. Ofiste çalışıyorum ve her çaya kalktığımda biri ayakta görüyor, bir şey sormak için çağırıyordu, bir gidiyordum yerime, çayım soğumuş. Artık böyle bir şey söz konusu değil."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!

Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!

 Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Sessiz ve güçlü serinlik isteyenlere özel: Dreo Kule Tipi Fan

Sessiz ve güçlü serinlik isteyenlere özel: Dreo Kule Tipi Fan

 Çantada, arabada, her yerde: Stanley ile gün boyu buz gibi ferahlık!

Çantada, arabada, her yerde: Stanley ile gün boyu buz gibi ferahlık!

 Göz yormayan ekran: Huawei MatePad S tableti indirimle keşfedin

Göz yormayan ekran: Huawei MatePad S tableti indirimle keşfedin

 İkonik konforda 365 günün en düşük fiyatı: New Balance 408

İkonik konforda 365 günün en düşük fiyatı: New Balance 408

 Sinema keyfi salonunuzda: iFFALCON Smart TV indirimde

Sinema keyfi salonunuzda: iFFALCON Smart TV indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Stanley stanley termos
İş birliği İçerikleri
Tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeyin: Camper Wagon

Tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeyin: Camper Wagon

Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!

Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 7-9 2026 BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 7-9 2026 BİM kataloğu

Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Göz yormayan ekran: Huawei MatePad S tableti indirimle keşfedin

Göz yormayan ekran: Huawei MatePad S tableti indirimle keşfedin

Sessiz ve güçlü serinlik isteyenlere özel: Dreo Kule Tipi Fan

Sessiz ve güçlü serinlik isteyenlere özel: Dreo Kule Tipi Fan

A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 6 Ağustos A101 kataloğu

A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 6 Ağustos A101 kataloğu

CAMPER'dan adımlarınıza değer bir fırsat!

CAMPER'dan adımlarınıza değer bir fırsat!

İkonik konforda 365 günün en düşük fiyatı: New Balance 408

İkonik konforda 365 günün en düşük fiyatı: New Balance 408

İkonik konforda 365 günün en düşük fiyatı: New Balance 408

İkonik konforda 365 günün en düşük fiyatı: New Balance 408

Çantada, arabada, her yerde: Stanley ile gün boyu buz gibi ferahlık!

Çantada, arabada, her yerde: Stanley ile gün boyu buz gibi ferahlık!

ŞOK'a elektrikli semaver geliyor! 5 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a elektrikli semaver geliyor! 5 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

4 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

Starbucks kahvelerde stok yapmalık sepette ek indirim dönemi başladı!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeyin: Camper Wagon

Tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeyin: Camper Wagon

Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!

Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Tchibo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 7-9 2026 BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 7-9 2026 BİM kataloğu

Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Yarı yolda bırakmayan dayanıklılık: Merrell indirimi başladı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Mıcırlı yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Mıcırlı yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tüy kadar hafif taban teknolojisi: Camper Wagon ayakkabı fırsatını keşfedin

Tarzınızdan ve konforunuzdan ödün vermeyin: Camper Wagon

Kazançlarının azalacağını belirten servisçiler belediye binasına girmeye çalıştı

Kazançlarının azalacağını belirten servisçiler belediye binasına girmeye çalıştı

Bu gece sona eriyor: Tchibo Esperto Mini’de 4.000 TL indirimi kaçırmayın

Tchibo Esperto Mini’de indirim bu gece bitiyor!

Arslantepe’den yukarı Fırat’a binlerce yıllık tarih aynı çatı altında

Binlerce yıllık tarih aynı çatı altında

Hayali olan motora kavuştu! Ama aynı gün feci kazada can verdi

Hayali olan motora kavuştu! Ama aynı gün feci kazada can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.