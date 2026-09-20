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Kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurdu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurdu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddiaya göre kıraathane çalışanı O.Ö. ile husumetlisi E.K. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine O.Ö. tüfekle E.K.’ye ateş açtı. E.K. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli O.Ö. de karakola giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurdu 2

Kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurdu 3

Kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurdu 4

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri
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