Kilis'te kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuk bulundu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eğlen köyünde yaşayan H.A, kardeşi C.A'nın kaybolduğunu fark ederek durumu Polateli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularınca bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Dron desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucu C.A, Söğütlü köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır