HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis'te kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuk bulundu

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuğu, jandarma ve güvenlik korucuları buldu.

Kilis'te kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuk bulundu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eğlen köyünde yaşayan H.A, kardeşi C.A'nın kaybolduğunu fark ederek durumu Polateli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularınca bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Dron desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucu C.A, Söğütlü köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuriş örgütü hakkında dikkat çeken iddia: "CHP'ye oy vermeyenler aforoz edildi"Kuriş örgütü hakkında dikkat çeken iddia: "CHP'ye oy vermeyenler aforoz edildi"
Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesi: Yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle acil servis dışındaki hizmetler durduGazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesi: Yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle acil servis dışındaki hizmetler durdu

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.