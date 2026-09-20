Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesi: Yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle acil servis dışındaki hizmetler durdu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kuveyt Sahra Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren hastanenin acil servis dışındaki tüm çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığımızı üzülerek duyuruyoruz. Bunun nedeni, hastanenin işletilmesi için gerekli yakıt tedarikinin kesilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Yakıt krizinin ameliyathane, doğum, genel cerrahi polikliniği, radyoloji, laboratuvar, diş kliniği ve damar hastalıkları bölümlerindeki faaliyetlerin durmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, krizin devam etmesinin "her gün binlerce kişinin tedaviden mahrum kalmasına" neden olduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası sağlık kuruluşlarına acil çağrıda bulunularak "sorumluluklarını yerine getirmeleri ve Gazze'deki sağlık sisteminin daha fazla zarar görmesini önlemek için harekete geçmeleri" istendi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının Genel Müdürü Munir el-Burş, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine dizel yakıt tedarikini durduracağını belirtmiş ve acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt Sahra Hastanesi de 17 Eylül'de yayımladığı açıklamayla, yakıt tedarikinin durması nedeniyle pazar gününden itibaren sağlık hizmetlerinin çoğunun askıya alınacağını belirterek, bu durumun binlerce Filistinliyi sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı uyarısında bulunmuştu.

GAZZE'DE HASTANELER ELEKTRİK İHTİYAÇLARINI JENERATÖRLERLE KARŞILIYOR

Gazze'de hastanelerin hayati bölümlerinin ve tıbbi cihazların çalışması için gereken elektriğin temel kaynağını jeneratörler oluşturuyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı Gazze Şeridi'nde hastaneler, yaklaşık üç yıldır elektrik ihtiyaçlarını jeneratörlerle karşılıyor.

Gazze'deki hükümet kaynaklarına göre, jeneratörlerde zaman zaman teknik ve mekanik arızalar meydana geliyor. İsrail'in gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları, kullanılmış veya muadil parçalarla geçici olarak gerçekleştiriliyor.

Jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın temin edilememesi de hastanelerde elektrik üretiminin sürdürülebilmesini güçleştiriyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır