HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesi: Yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle acil servis dışındaki hizmetler durdu

İsrail ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Sahra Hastanesi, yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle acil servis dışındaki tüm faaliyetlerini durdurdu.

Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesi: Yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle acil servis dışındaki hizmetler durdu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kuveyt Sahra Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren hastanenin acil servis dışındaki tüm çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığımızı üzülerek duyuruyoruz. Bunun nedeni, hastanenin işletilmesi için gerekli yakıt tedarikinin kesilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Yakıt krizinin ameliyathane, doğum, genel cerrahi polikliniği, radyoloji, laboratuvar, diş kliniği ve damar hastalıkları bölümlerindeki faaliyetlerin durmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, krizin devam etmesinin "her gün binlerce kişinin tedaviden mahrum kalmasına" neden olduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası sağlık kuruluşlarına acil çağrıda bulunularak "sorumluluklarını yerine getirmeleri ve Gazze'deki sağlık sisteminin daha fazla zarar görmesini önlemek için harekete geçmeleri" istendi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının Genel Müdürü Munir el-Burş, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fon yetersizliği nedeniyle 19 Eylül'den itibaren Gazze'deki 20'den fazla hastane ve sağlık merkezine dizel yakıt tedarikini durduracağını belirtmiş ve acil yardım çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt Sahra Hastanesi de 17 Eylül'de yayımladığı açıklamayla, yakıt tedarikinin durması nedeniyle pazar gününden itibaren sağlık hizmetlerinin çoğunun askıya alınacağını belirterek, bu durumun binlerce Filistinliyi sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı uyarısında bulunmuştu.

GAZZE'DE HASTANELER ELEKTRİK İHTİYAÇLARINI JENERATÖRLERLE KARŞILIYOR

Gazze'de hastanelerin hayati bölümlerinin ve tıbbi cihazların çalışması için gereken elektriğin temel kaynağını jeneratörler oluşturuyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı Gazze Şeridi'nde hastaneler, yaklaşık üç yıldır elektrik ihtiyaçlarını jeneratörlerle karşılıyor.

Gazze'deki hükümet kaynaklarına göre, jeneratörlerde zaman zaman teknik ve mekanik arızalar meydana geliyor. İsrail'in gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları, kullanılmış veya muadil parçalarla geçici olarak gerçekleştiriliyor.

Jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın temin edilememesi de hastanelerde elektrik üretiminin sürdürülebilmesini güçleştiriyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyorRize'de temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ın çınarları Safiye ve Şerife nine bir asrı geride bıraktıZonguldak'ın çınarları Safiye ve Şerife nine bir asrı geride bıraktı

Anahtar Kelimeler:
Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.