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Gücü bileğinizde hissedin: HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimini kaçırmayın
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Gücü bileğinizde hissedin: HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimini kaçırmayın

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Günlük koşuşturmacada, sporda ya da işte akıllı saatler en büyük yardımcımız. Ancak sürekli şarj etmek, hassas kasalar yüzünden endişelenmek ve telefon yanımızda yokken iletişimsiz kalmak bu konforu kısıtlıyor. HUAWEI WATCH Ultimate 2 ise sıvı metal kasası, eSIM desteği, gelişmiş sağlık takibi ve haftaları bulan pil ömrüyle tüm ezberleri bozuyor. Üstelik şu an harika bir indirimde! Detaylar içerikte...

Bileğinizdeki saatin sağlığınızı anlık izlemesi, doğada yolunuzu buldurması ve telefonsuz arama yaptırması günümüzün en büyük konforu. HUAWEI WATCH Ultimate 2 de 150 metre su altı dayanıklılığı, profesyonel spor modları ve tek dokunuşla çalışan X-TAP sağlık teknolojisiyle günlük yaşam kalitenizi artırıyor. Modeli indirimli fiyatıyla keşfetmek ve kendinize uzun yıllar kullanabileceğiniz bir iyilik yapmak için tam zamanı!

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HUAWEI WATCH Ultimate 2 Akıllı Saat

Gücü bileğinizde hissedin: HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimini kaçırmayın 1

Zirkonyum bazlı sıvı metal kasası ve safir kristal camıyla aşınmaya karşı üstün dayanıklılık sunan HUAWEI WATCH Ultimate 2, prestijli tasarımı zirve teknolojisiyle buluşturuyor. 150 metreye kadar profesyonel dalış desteği ve dünyada bir ilk olan sonar tabanlı su altı iletişimiyle macera tutkunlarına güven veriyor. Sunflower konumlandırma sistemi ve gelişmiş golf sahası haritalarıyla rotanızı hassas şekilde yönetmenizi sağlarken; eSIM desteği sayesinde telefona ihtiyaç duymadan özgürce arama yapma imkanı tanıyor. Tek dokunuşla çalışan X-TAP çoklu algılama teknolojisi ise gelişmiş sağlık verilerinizi anında analiz ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Huawei saatleri kendini kanıtlamış, kaliteli, güzel. Saat kutudan 3 adet kordon çıkıyor, 2 adet kaliteli mavi plastik, 1 kısa boy diğeri normal boy, bir de titanyum kordon çıkıyor, her bileğe uyacak şekilde tasarlamışlar."
  • "Ürün çok güzel, görünüşü ve kullanışlı. Kaliteli malzeme kullanılmış. Ben sık sık koşu idmanları yapıyorum. Bana son derece yardımcı oluyor. Daha önce Garmin Fenix kullanıyordum. Huawei Ultimate 2 tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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