LEGO Star Wars Ölüm Yıldızı setinde kaçırılmayacak indirim başladı

Gün boyu maruz kaldığımız ekranlardan uzaklaşmak, zihni dinlendirmenin en keyifli yollarından biri. LEGO Star Wars Ölüm Yıldızı da sunduğu binlerce parçalık zorlukla size dijital dünyanın stresinden kaçış bileti sunuyor. Üstelik şu an 1300 TL’lik indirim fırsatıyla sunulan bu model, ciddi koleksiyonerler için kaçırılmayacak bir yatırım niteliği de taşıyor. Hem zihninizi dinlendirecek hem de koleksiyonunuzun başyapıtı olacak bu devasa setin detayları için hadi, içeriğe!

LEGO Star Wars Ölüm Yıldızı Film Modeli Yapım Seti (9023 Parça)

Star Wars: Yeni Bir Umut filminde görülen efsanevi yapıyı hayata geçiren bu devasa set, diorama, Luke Skywalker, Han Solo, Prenses Leia ve Darth Vader gibi ikonik karakterlerin farklı versiyonlarını içeren tam 36 minifigür ve 2 droid figürüyle birlikte geliyor. Modelin içerisinde çöp sıkıştırıcıdan çalışan asansöre, İmparator Palpatine’in taht odasından çekici ışın kontrol ünitesine kadar her biri orijinaline sadık kalınarak tasarlanmış sayısız detay bulunuyor. Luke ve Leia’nın köprüden sallanarak geçişi veya Darth Vader ile Obi-Wan Kenobi arasındaki o unutulmaz Işın Kılıcı düellosu gibi klasik sahneleri, kendi ellerinizle inşa ettiğiniz bu sette yeniden yaşayabilirsiniz. LEGO Builder uygulamasıyla 3 boyutlu olarak takip edebileceğiniz bu karmaşık yapım süreci, yaratıcı aktivitelerle dinlenmekten hoşlanan yetişkinler için koleksiyonluk bir başyapıt!

Kullanıcılar ne diyor?

"Vay canına, ne muhteşem bir yapım deneyimi! Baştan sona, Lego'nun Ölüm Yıldızı'nın en yeni versiyonunu inşa etmenin her dakikasından keyif aldım. Lego'nun bugüne kadarki en pahalı setinde inanılmaz bir indirim olduğunu duyduktan sonra, bu fırsatı kaçıramazdım."

"Ürün hızlı bir şekilde ve kutuyu korumak için Lego'nun standart karton dış ambalajı içinde geldi. Ölüm Yıldızı kutusunun üzerindeki sanat eseri muhteşem. Bu sette toplam 38 mini figür var! Bu inanılmaz. Dahil edilen mini figürlerin en az dördü oldukça yüksek fiyatlara satılıyor, bu da bu seti daha da iyi bir fırsat haline getiriyor. Jakuzide oturan Stormtrooper'ı, çalışan asansörü, çöp sıkıştırıcıyı çok sevdim, liste uzayıp gidiyor. Yeni Lego odamda sergileme parçası olarak çok havalı görünüyor."

Bu içerik 6 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

