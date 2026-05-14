Hafif ve geniş tasarım: Samsonite valizde 4973 TL indirim var

İyi bir valiz seçimi, sadece eşya taşımak değil aslında seyahat boyunca konforunuzu garanti altına almaktır. Havalimanlarında hızla hareket etmenizi sağlayan tekerlek sistemleri ve her eşyaya yer açan geniş bir iç hacim, tatillerin en büyük yardımcısı oluyor. Kaliteyi uygun fiyata yakalamak istiyorsanız, Samsonite markasının en sevilen modellerinden birinde çok özel bir fırsat başladı. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

Seyahat standartlarınızı yükseltin: Samsonite LITEBEAM SPINNER Valiz (66 cm)

Samsonite Litebeam Spinner, 73 litrelik geniş kapasitesi, özel körük özelliği sayesinde ihtiyaç anında daha da genişleyerek seyahatlerinizde esneklik sağlar. 4 adet 360 derece dönebilen spinner tekerlek sistemi, valizin her yöne pürüzsüzce hareket etmesine olanak tanırken ayarlanabilir çekçek sistemi ve iki adet konforlu tutacağı ergonomik bir kullanım deneyimi yaşatır. Güvenliğin ön planda tutulduğu tasarımda yer alan entegre TSA kilit sistemi, özellikle uluslararası uçuşlarda kişisel eşyalarınızı koruma altına alır. İç kısımdaki fermuarlı bölmeler ve iki adet dış cep sayesinde eşyalarınızı pratik bir şekilde organize edebileceğiniz valiz, 5,47 kg ağırlığıyla hafiflik ile dayanıklılığı mükemmel bir dengede sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bunu bir yıldan fazla süredir kullanıyorum ve harika. Tekerlekler çok düzgün dönüyor ve öyle de kaldı. Malzeme hafif ama çok sağlam. İyi fiyata mükemmel kalite."

"Bu valizi çok seviyorum, çok hafif ve mükemmel kalitede, kesinlikle tavsiye ederim."

"Sonuçta bu bir Samsonite. Mükemmel kalite, kusursuz işçilik ve başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde sürülüyor. Hayır, bunun için para almıyorum! Valiz gerçekten parasının karşılığını veriyor."

Bu içerik 14 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.