İfadesi ortaya çıktı! Kastamonu'da camdan yarı çıplak atlayan öğrencinin gizemi

Kastamonu'da bir öğrencinin yarı çıplak halde camdan atlayıp ağır yaralanmasının perde arkası aralanıyor. Olay sırasında evde bulunan ve tutuklanan şahsın ilahiyat fakültesinde görevli olduğu ortaya çıktı. Şahsın ifadesi de dikkat çekti.

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak şekilde pencereden atlamasının ardından gözaltına alınan araştırma görevlisi tutuklandı.

ÖĞRENCİ YARI ÇIPLAK HALDE CAMDAN ATLADI

Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, ikinci katta evin penceresinden yarı çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine atlayan erkek üniversite öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında aynı evde olduğu öğrenilen A.D., gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.’nin ifadesinde daha önce yaralanan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını ve olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin aşağı atladığını söylediği öğrenildi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE GÖREVLİYMİŞ

Öte yandan, Sözcü'nün aktardığına göre A.D.'nin Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yaptığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

A.D. "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

