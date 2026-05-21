Akıllara durgunluk veren olay! Tamirci yanlış aracı götürdü, gerçek sonra ortaya çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olay, duyanlara "bu kadarı da ancak filmlerde olur" dedirtti.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden bir vatandaş, aracının çalındığını düşünerek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

"İNTERNETTE KENDİNİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ OLARAK GÖRÜNCE ŞAŞIRDI"

Bir süre sonra internette ve yerel basında "Kötekli'de araç hırsızlığı" haberlerini gören sanayi ustası, fotoğraftaki plakanın tamir için getirdiği araçla aynı olduğunu fark edince hemen araç sahibini aradı.

Durumun anlaşılmasının ardından, aracının çalındığını düşünen mağdur vatandaş ve polis ekipleri hızla sanayi sitesindeki tamirhaneye gitti. Yapılan incelemede, ortada bir hırsızlık kastının olmadığı, tamamen talihsiz bir yanlışlık yaşandığı anlaşıldı.

İlginç olayın, aracında arıza oluşan bir müşterinin sanayideki ustasına gidip aracının anahtarını teslime derek Kötekli Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki aracın dükkana getirilip tamir edilmesini istemesi ile yaşandığı öğrenildi.

Kendisine teslim edilen anahtar ile müşterisinin sokağına değil bir alt sokağa giren tamirci ustasının elindeki anahtar ile aynı marka ve aynı model aracı çalıştırıp tamir için dükkanına götürdüğü öğrenildi. Olayın hırsızlık değil ilginç bir yanlışlık sonucu yaşandığının ortaya çıkması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçerken, polis ilginç olayla ilgili tutanak tutarak ustayı da gerçek aracın tamirini yapması için salıverdi.

Ancak, aynı marka ve modeldeki iki farklı otomobilin kilit sisteminin birbirine uyum sağlaması, olay yerine gelen polis ekiplerini bile hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır