Uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde, Taflan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takip ve çalışmalar kapsamında B.A.(43) ve oğlu Ş.E.A.(19) gözaltına alındı. Baba-oğulun evinde yapılan aramada 167 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Ş.E.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba B.A. ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



