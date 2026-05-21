HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

2 gündür işe gitmeyen havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu

Antalya’da havalimanında çalıştığı öğrenilen 36 yaşındaki Semih Abbak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Abbak’ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı belirlenirken ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

2 gündür işe gitmeyen havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 gündür işe gitmeyen ve kendisinden haber alınamayan Semih Abbak için iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Abbak’ı odada hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası 36 yaşındaki Abbak’ın karbonmonoksit gazı sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Semih Abbak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise Abbak’ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

2 gündür işe gitmeyen havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu 1

2 gündür işe gitmeyen havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu 2

2 gündür işe gitmeyen havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu 3

2 gündür işe gitmeyen havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu 4

2 gündür işe gitmeyen havalimanı çalışanı evinde ölü bulundu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Mutlak butlan hayırlı olsunSon dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Mutlak butlan hayırlı olsun
İstanbul İl Kongresi de iptal edildi!İstanbul İl Kongresi de iptal edildi!

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.