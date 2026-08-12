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Kadına saldırıp gözünü kör etti! Mahalleli tarafından linç edildi

Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Bursa'da bir saldırgan tartıştığı kadına saldırdı. Kadının sağ gözünde görme kaybı oluştu. Mahalleli saldırıyı görünce adamı linç etti. Kadın da, kadına saldıran da yoğun bakımda...

Kadına saldırıp gözünü kör etti! Mahalleli tarafından linç edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iddiaya göre bir kadını darbeden adam, mahallelinin saldırısına uğradı. Dehşete düşüren olayda hem kadın hem de kendisini darbeden adam yoğun bakıma kaldırılırken, mahallelinin adama saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Kadına saldırıp gözünü kör etti! Mahalleli tarafından linç edildi 1

MAHALLELİ KADINI KURTADI, ADAMI LİNÇ ETTİ

Olay, Yenidere Mahallesi Sakinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nadir T., Çile Ö.'yü darbetti. Kadının yardımına koşan mahalle sakinleri ise bu kez Nadir T.'ye saldırdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, mahallelinin Nadir T.'yi darbettiği anlar yer aldı.

Kadına saldırıp gözünü kör etti! Mahalleli tarafından linç edildi 2

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Çile Ö.'nün sağ gözünde görme kaybı meydana geldiği ve yüzünde yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan kadın yoğun bakım servisine kaldırıldı.

SALDIRGAN DA YOĞUN BAKIMDA

Mahallelinin saldırısında ağır yaralanan Nadir T.'nin de yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kadına saldırıp gözünü kör etti! Mahalleli tarafından linç edildi 3

İKİ TUTUKLAMA

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen Sabriye A. ve Narin Ş. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa linç
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