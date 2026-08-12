Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı sahaya çıkıyor: Bir günde 715 km menzil

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Solar Team Eindhoven, tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve "dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı" olarak tanıtılan Stella Juva'yı gerçek saha testlerine hazırlıyor.

23 öğrenciden oluşan ekip tarafından geliştirilen araştırma prototipi, klasik ambulanslar gibi hastaları yüksek hızla hastaneye taşımaktan ziyade uzak ve şebeke dışı bölgelere sağlık hizmeti götürebilen, kendi enerjisini üreten bir mobil klinik olarak tasarlandı.

Proje, güvenilir yol, elektrik veya yakıt erişimi bulunmayan uzak ve şebeke dışı bölgelerde yaşayan tahmini 1 milyar insana hastane düzeyinde sağlık altyapısı ulaştırabilecek güneş enerjili bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

Aracın bu ay Kenya'ya götürülerek Amref Health Africa ile zorlu arazi ve gerçek sağlık senaryolarında test edilmesi planlanıyor.

GÜNEŞLİ BİR GÜNDE 715 KM'YE KADAR MENZİL HEDEFLİYOR

Stella Juva'nın çatısında Çinli üretici AIKO tarafından üretilen All Back Contact güneş hücreleri bulunuyor.

Elektrik bağlantılarının hücrelerin arka tarafına taşındığı bu yapı, ön taraftaki ızgara çizgilerini ortadan kaldırarak kısmi bulutlu havalarda bile enerji yakalamayı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Panellerde bakır bağlantılar ve gümüş içermeyen metalizasyon kullanıldığı belirtiliyor. Bu yapının, arazi sürüşündeki titreşimlerin yol açabileceği hücre bozulmaları ve mikro çatlak riskini azaltması hedefleniyor.

Güneş panelleri 50 kWh kapasiteli lityum tabanlı batarya paketini besliyor. Depolanan enerji, gece saatlerinde veya uzun süreli kötü hava koşullarında da aracın çalışmasına imkân sağlıyor.

Ekibin beklentisine göre Stella Juva, güneşli bir günde güneş enerjisiyle 715 km'ye kadar yol alabilecek. Aracın azami hızının ise 120 km/sa seviyesine ulaşması bekleniyor.

ARAÇ DURSA BİLE TIBBİ EKİPMAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Stella Juva'nın elektrik sistemi, aracın hareketini sağlayan bölüm ile tıbbi kabinin güç ihtiyacını birbirinden ayırıyor.

Bu sayede araç sürüş için kullanabileceği enerjiyi tüketip durmak zorunda kalsa bile kalan enerji tıbbi ekipmanların çalışmasını sürdürmek için önceliklendiriliyor.

İklim kontrollü tıbbi kabinde tüberküloz taraması için özel bir röntgen cihazı, doğum öncesi bakım için ultrason ekipmanı, sıtma için hızlı test imkânları ve otomatik harici defibrilatörler bulunuyor.

Yüksek verimli soğutma sistemi de aşıların ve ilaçların yüksek sıcaklıklarda uygun koşullarda saklanmasını sağlamak için kullanılıyor.

Araçta hassas teşhis ekipmanlarının voltaj dalgalanmalarından zarar görmesini önlemek amacıyla saf sinüs dalgalı invertörler yer alıyor.

TOPLAM AĞIRLIĞI 1.350 KİLOGRAM

Güneş enerjili araçlarda ağırlığın menzil üzerinde büyük etkisi bulunurken Stella Juva'nın ağır tıbbi ekipmanları da taşıması gerekiyor.

Ekip bu nedenle şasi ve gövdede hafif, havacılık sınıfı karbon fiber kompozit malzemeler kullandı.

Stella Juva'nın toplam ağırlığı 1.350 kilogram seviyesinde tutuldu. Normal bir operasyonel ambulansın ağırlığı ise tipik olarak 3.500 ila 6.350 kilogram arasında değişiyor.

Araçta rüzgâr direncini azaltmak amacıyla aerodinamik, damla biçimli bir gövde tasarımı da kullanılıyor.

KÂR AMACI GÜTMEYEN BİR ÜNİVERSİTE PROJESİ

Stella Juva, seri üretime yönelik ticari bir araç değil; bir üniversite projesi ve konsept kanıtlama prototipi olarak geliştirildi.

Projenin mühendislik planlarının açık kaynak olduğu belirtilirken ekip, sıfır emisyonlu ve şebekeden bağımsız mobil sağlık hizmetlerinin uygulanabilir olduğunu otomobil üreticilerine ve küresel sağlık kuruluşlarına göstermeyi hedefliyor.

Ekip ticari bir şirket değil, kâr amacı gütmeyen bir öğrenci takımı olarak çalıştığı için tamamen kurumsal sponsorluklar, akademik destek ve kâr amacı gütmeyen ortaklıklardan gelen dış finansmana bağımlı.

Solar Team Eindhoven daha önce de güneş enerjili araç projeleri geliştirdi. Ekip, World Solar Challenge'ın aile otomobili sınıfını dört kez üst üste kazanırken 2021'de güneş enerjili kamp aracı Stella Vita'yı geliştirdi ve üniversite şehrinden Avrupa'nın en güney noktasına bir yolculuğa çıktı.

2015'te öğrenciler güneş enerjili bir aile otomobili inşa ederken, 2023'te başka bir ekip dünyanın ilk arazi tipi güneş otomobili olarak tanıtılan Stella Terra ile kuzey Fas'tan Sahra Çölü'ne 1.000 kilometrelik bir yolculuk yaptı.

Stella Juva'nın gerçek sınavı ise Kenya'da başlayacak. Araç, Amref Health Africa ile birlikte zorlu arazi koşullarında ve gerçek sağlık senaryolarında denenerek operasyonel veriler toplayacak.

Ekibin umudu, projenin dünyanın farklı bölgelerinde kırsal sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeye katkı sağlaması.

(Kaynak: NewAtlas)