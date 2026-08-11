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Tayvan'da koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: 'En yüksek haftalık ölüm sayısı'

Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu sayının "mevcut Kovid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı" olduğu aktarıldı.

Tayvan'da koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: 'En yüksek haftalık ölüm sayısı'

Yerel basındaki haberlere göre, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) son dönemde kaydedilen Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

"EN YÜKSEK HAFTALIK ÖLÜM"

Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu sayının "mevcut Kovid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı" olduğu aktarıldı.

Tayvan da koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: En yüksek haftalık ölüm sayısı 1

Açıklamada, 2-8 Ağustos'ta ayakta tedavi ve acil servis başvurularının 24 bin 645'e çıktığı, bu sayının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 27,6 arttığı ifade edildi.

42'Sİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Ekim 2025’ten bu yana ağır komplikasyonlara rastlanan 337 Kovid-19 vakasının kaydedildiği açıklamada, bunlardan 42'sinin ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Tayvan da koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: En yüksek haftalık ölüm sayısı 2

Açıklamada, 337 vakanın yaklaşık yüzde 74'ünün 65 yaş ve üzerindekilerden oluştuğu, yüzde 84'ünde kronik hastalık gibi altta yatan sağlık sorunlarının bulunduğu vurgulanarak, yüzde 89'unun ise bu sezonun Kovid-19 aşısını yaptırmadığına işaret edildi.

CDC depolarında yaklaşık 140 bin doz aşı bulunduğu bildirilen açıklamada, 9 Eylül’de son kullanma tarihi dolacak 37 bin doz aşının soğuk hava depolarından çıkarılarak yerel yönetimlere dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan koronavirüs
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