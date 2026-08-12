iOS 27 beta kodlarında 6 yeni iPhone ortaya çıktı: iPhone Ultra da listede

Apple'ın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı iPhone modellerine ilişkin dikkat çekici yeni ipuçları ortaya çıktı.

Apple, pazartesi günü bir haftalık gecikmeyle geliştiricilere iOS 27 beta 5'i yayımladı. Güncelleme, genel kullanıma sunulması gelecek ay beklenen sürüm öncesinde bir dizi değişiklik ve iyileştirme daha getiriyor.

iOS 27 beta 5'in sistem dosyalarında altı henüz duyurulmamış iPhone modeline ait referanslar bulundu. Kodlar iPhone 18 ailesinin yanı sıra iPhone 18e, iPhone Air 2 ve iPhone Ultra olarak anılan cihazlara işaret ediyor.

Apple söz konusu modellerin hiçbirini henüz resmi olarak duyurmuş değil.

IOS 27'DE 6 YENİ İPHONE REFERANSI

Referansların iPhone'un batarya sürücüleri ve Battery Intelligence özellikleriyle ilişkili sistem dosyalarında bulunduğu belirtiliyor.

Mevcut iPhone modelleriyle birlikte listelenen altı duyurulmamış cihazın dahili kod adları şöyle:

V62: iPhone Air 2

V63: iPhone 18 Pro

V64: iPhone 18 Pro Max

V67: iPhone 18

V68: iPhone Ultra

V69: iPhone 18e

Daha önce iOS beta sürümlerinde gelecek Apple donanımlarına ilişkin ipuçları ortaya çıkmış olsa da Macworld, bunun iPhone 18 ailesinin tamamının iOS 27 beta’nın dahili kodunda açıkça birlikte anıldığı ilk örnek gibi göründüğünü belirtiyor.

Kod adlarının daha önce yeni nesil iPhone'lar hakkında ortaya çıkan sızıntı ve haberlerle de örtüştüğü ifade ediliyor.

KODLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLAMIYOR

Yeni referanslar telefonların teknik özelliklerine ilişkin ayrıntı vermiyor.

Kodların bataryayla ilişkili sistem bileşenlerinde bulunmasının, Apple'ın yeni donanımların farklı batarya ve güç yönetimi yapılarına iOS tarafında önceden hazırlanmasıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Daha önceki iOS 27 beta sürümlerinde katlanabilir ekranlar ve birden fazla bataryaya yönelik desteklere ilişkin referanslar da ortaya çıkmıştı.

Bunlar mevcut iPhone modellerinde bulunmayan özellikler arasında yer alıyor.

TÜM IPHONE MODELLERİ AYNI ANDA GELMEYEBİLİR

Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinin tamamını önceki yıllardaki gibi aynı anda tanıtmayabileceği öne sürülüyor.

Söylentilere göre şirket sonbaharda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte ilk katlanabilir iPhone'una odaklanacak.

Katlanabilir modelin iPhone Ultra adıyla piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. iOS 27 beta içerisindeki yeni referanslarda da V68 kodunun bu isimle ilişkilendirildiği aktarılıyor.

Standart iPhone 18 ile daha uygun fiyatlı iPhone 18e'nin ise 2027'nin ilk aylarına kadar piyasaya çıkmasının beklenmediği belirtiliyor.

İkinci nesil iPhone Air modelinin de geliştirildiği ancak sonbahardaki tanıtımda yer almasının beklenmediği ifade ediliyor.

Apple söz konusu modellerin hiçbirini henüz resmi olarak duyurmadı. Bundan dolayı iOS 27 beta içerisindeki referanslar şirketin üzerinde çalıştığı cihazlara güçlü bir ipucu verse de nihai ürün planlarının değişme ihtimali bulunuyor.

Apple'ın sonbahar etkinliğini önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurması bekleniyor. Bu yüzden iOS 27 beta 5, güncellemenin orta eylülde çıkmasından önceki son betalardan biri olabilir.