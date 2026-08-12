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Google, klasik Arama butonunu değiştirmeyi test ediyor: Yerine 3 yapay zekâ kısayolu geldi

Google, masaüstü ana sayfasında klasik Arama butonunun yerine üç yapay zekâ kısayolu göstermeyi test ediyor. Normal arama ise kullanılmaya devam ediyor.

Google, klasik Arama butonunu değiştirmeyi test ediyor: Yerine 3 yapay zekâ kısayolu geldi
Enes Çırtlık

Google, yıllardır sade tasarımıyla tanınan ana sayfasında dikkat çekici bir değişikliği test etmeye başladı.

Bazı kullanıcılar, klasik “Search” (Ara) düğmesinin yerine “Create images” (Görsel oluştur), “Ask about files” (Dosyalar hakkında soru sor) ve “Brainstorm” (Beyin fırtınası yap) olmak üzere üç yapay zekâ özelliğine yönelik kısayollar görmeye başladı.

“I’m feeling lucky” (Kendimi şanslı hissediyorum) düğmesi ise yeni tasarımda yerini koruyor.

Google, klasik Arama butonunu değiştirmeyi test ediyor: Yerine 3 yapay zekâ kısayolu geldi 1

ÜÇ YAPAY ZEKÂ KISAYOLU GELDİ

Test edilen yeni ana sayfada kullanıcıların doğrudan görsel oluşturma, dosyalar hakkında soru sorma ve fikir üretme özelliklerine ulaşmasını sağlayan üç seçenek bulunuyor.

“Create images” görsel oluşturma, “Ask about files” dosyalar hakkında soru sorma, “Brainstorm” ise fikir geliştirme amacıyla sunuluyor.

Arama kutusunun içerisinde daha önce yer alan ayrı “AI Mode” (AI Modu) düğmesi de kullanılmaya devam ediyor.

Google, klasik Arama butonunu değiştirmeyi test ediyor: Yerine 3 yapay zekâ kısayolu geldi 2

Kaynak habere göre bu seçeneklerden bazıları, “Create images” (Görsel oluştur) dahil olmak üzere daha önce Google uygulamasının ana sayfasında da bulunuyordu.

NORMAL GOOGLE ARAMASI KALDIRILMADI

Yeni tasarım klasik Google aramasının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Kullanıcılar arama kutusuna sorgularını yazdıktan sonra Enter tuşuna basarak normal Google aramasını kullanmaya devam edebiliyor.

Google Search ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Robby Stein de değişikliğin masaüstünde yürütülen “küçük bir test” olduğunu belirtti.

Stein, testin kullanıcıların Search ile yapabilecekleri yeni şeyleri keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçladığını ve temel arama kutusunun çalışma biçimi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığını söyledi.

Google, klasik Arama butonunu değiştirmeyi test ediyor: Yerine 3 yapay zekâ kısayolu geldi 3

GOOGLE ARAMAYA DAHA FAZLA YAPAY ZEKÂ EKLİYOR

Google, mayıs ayında yazı yazıldıkça genişleyen ve sohbet botuna benzer bir deneyim sunan “akıllı” arama kutusunu da göstermişti.

Bu yaklaşımda yapay zekâ ajanlarının aramaları otomatikleştirmesi ve kullanıcıların düşüncelerini tamamlamasına yardımcı olacak otomatik tamamlama özellikleri gibi araçlar yer alıyordu.

Google, klasik Arama butonunu değiştirmeyi test ediyor: Yerine 3 yapay zekâ kısayolu geldi 4

Yeni arama yaklaşımının en büyük değişikliklerinden biri ise klasik bağlantı listesinin yerine daha konuşma odaklı yanıtların gösterilmesiydi.

Google’ın ana sayfasındaki yeni düğme testi de şirketin arama deneyiminde yapay zekâ özelliklerine daha fazla alan açmayı denediğini gösteriyor.

Ancak mevcut aşamada klasik arama tamamen kaldırılmış değil ve Google söz konusu değişikliği yalnızca küçük bir masaüstü testi olarak tanımlıyor.

(Kaynak: Futurism)

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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