HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği, Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Bazı kent sakinlerinin güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise alışveriş yapanların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla vantilatör sistemi çalıştırıldı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"
Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez cezaBakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez ceza

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.